مديرية دفاع مدني الزرقاء تنفذ تمرينا وهميا في جامعة الزرقاء

الوكيل الإخباري- نفذت مديرية دفاع مدني الزرقاء، اليوم الثلاثاء، تمرينا وهميا في جامعة الزرقاء، في إطار خطتها التدريبية السنوية الهادفة إلى رفع مستوى الكفاءة والجاهزية وسرعة الاستجابة لحالات الطوارئ.

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وبحسب بيان للجامعة اليوم الثلاثاء، تضمنت فرضيات التمرين نشوب حريق وانتشاره في عدة طوابق من المبنى، كما شملت وقوع إصابات ووجود محاصرين داخل المبنى، حيث قامت فرق الطوارئ بتنفيذ خطة الإخلاء الشاملة.