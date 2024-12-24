 
الثلاثاء 2024-12-24 07:48 م
 

مديرية دفاع مدني الزرقاء تنفذ تمرينا وهميا في جامعة الزرقاء

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 24-12-2024 07:14 م

الوكيل الإخباري-    نفذت مديرية دفاع مدني الزرقاء، اليوم الثلاثاء، تمرينا وهميا في جامعة الزرقاء، في إطار خطتها التدريبية السنوية الهادفة إلى رفع مستوى الكفاءة والجاهزية وسرعة الاستجابة لحالات الطوارئ.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للجامعة اليوم الثلاثاء، تضمنت فرضيات التمرين نشوب حريق وانتشاره في عدة طوابق من المبنى، كما شملت وقوع إصابات ووجود محاصرين داخل المبنى، حيث قامت فرق الطوارئ بتنفيذ خطة الإخلاء الشاملة.


وأظهر التمرين دقة عالية وحرفية استثنائية من قبل كوادر الدفاع المدني في تنفيذ المهام، ما يعكس الكفاءة الكبيرة التي تتمتع بها الفرق الميدانية في التعامل مع مختلف أنواع الحوادث.

 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين 11 مصابا إثر قصف على مخيم النصيرات

تعبيرية

أخبار محلية مديرية دفاع مدني الزرقاء تنفذ تمرينا وهميا في جامعة الزرقاء

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أخبار محلية الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ270 شركةً ومكلَّفاً

مجلس الأمن

عربي ودولي إسرائيل تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن

محطات شحن المركبات الكهربائية

أخبار محلية هام بشأن قرار تخفيض نسبة الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية

الأمن العام

أخبار محلية الامن العام : خطّة أمنيّة ومرورية تزامناً مع أعياد الميلاد

المركز الوطني لمكافحة الأوبئة

أخبار محلية إقرار الخطة الوطنية لمواجهة الأمراض الوبائية

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية قرار حكومي بشأن المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من عام



 




الأكثر مشاهدة