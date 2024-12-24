مديرية دفاع مدني الزرقاء تنفذ تمرينا وهميا في جامعة الزرقاء

وبحسب بيان للجامعة اليوم الثلاثاء، تضمنت فرضيات التمرين نشوب حريق وانتشاره في عدة طوابق من المبنى، كما شملت وقوع إصابات ووجود محاصرين داخل المبنى، حيث قامت فرق الطوارئ بتنفيذ خطة الإخلاء الشاملة.
وأظهر التمرين دقة عالية وحرفية استثنائية من قبل كوادر الدفاع المدني في تنفيذ المهام، ما يعكس الكفاءة الكبيرة التي تتمتع بها الفرق الميدانية في التعامل مع مختلف أنواع الحوادث.
-
أخبار متعلقة
-
الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ270 شركةً ومكلَّفاً
-
هام بشأن قرار تخفيض نسبة الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية
-
الامن العام : خطّة أمنيّة ومرورية تزامناً مع أعياد الميلاد
-
إقرار الخطة الوطنية لمواجهة الأمراض الوبائية
-
قرار حكومي بشأن المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من عام
-
الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة
-
الدفاع المدني يتعامل مع حريق ضخم في عمان - فيديو
-
حسان يكشف عن إجراءات حكومية فورية بشأن سوريا