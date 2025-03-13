مدير الإقراض الزراعي يتفقد عددا من المشاريع في غور الصافي

الوكيل الإخباري- تفقد المدير العام لمؤسسة الإقراض الزراعي، المهندس محمد الدوجان، اليوم الخميس، عددا من المشاريع الممولة من المؤسسة في منطقة غور الصافي.

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وتضمنت الجولة زيارة منشآت التصنيع الغذائي التي استفادت من الحوافز التي قدمتها وزارة الزراعة ضمن محور تحفيز الصناعات الغذائية في الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، حيث ساهمت المؤسسة في تجهيز وتشغيل هذه المصانع عبر برامج التمويل الميسر.