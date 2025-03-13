مدير الإقراض الزراعي يتفقد عددا من المشاريع في غور الصافي

وتضمنت الجولة زيارة منشآت التصنيع الغذائي التي استفادت من الحوافز التي قدمتها وزارة الزراعة ضمن محور تحفيز الصناعات الغذائية في الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، حيث ساهمت المؤسسة في تجهيز وتشغيل هذه المصانع عبر برامج التمويل الميسر.
والتقى الدوجان بمجموعة من المزارعين، مؤكداً استمرار المؤسسة في تقديم التمويل الميسر لدعم القطاع الزراعي، بما ينعكس إيجاباً على تحفيز الإنتاج وتحسين سبل العيش للعاملين في هذا القطاع.
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