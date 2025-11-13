الطاقة الدولية: سوق النفط ستشهد فائضا أكبر في 2026

07:18 م

الوكيل الإخباري- قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، إن سوق النفط العالمية ستشهد فائضًا أكبر العام المقبل يبلغ 4.09 مليون برميل يوميًا، وسط زيادة إنتاج تحالف أوبك+ ومنافسيه وتباطؤ نمو الطلب.





وتُعد هذه التوقعات أحدث تحذير من الوكالة التي تقدّم المشورة للدول الصناعية، بشأن اتجاه السوق نحو فائض كبير في المعروض. وسيعادل الفائض المتوقع البالغ 4.09 مليون برميل يوميًا نحو 4 بالمئة من الطلب العالمي، وهو مستوى يفوق بكثير توقعات المحللين الآخرين، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي) .



وقالت الوكالة: "موازين سوق النفط العالمية تزداد اختلالًا على ما يبدو؛ فالمعروض العالمي مستمر في الزيادة، بينما يظل نمو الطلب متواضعًا وفق المعايير التاريخية."

