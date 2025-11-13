الطاقة الدولية: سوق النفط ستشهد فائضا أكبر في 2026

وتُعد هذه التوقعات أحدث تحذير من الوكالة التي تقدّم المشورة للدول الصناعية، بشأن اتجاه السوق نحو فائض كبير في المعروض. وسيعادل الفائض المتوقع البالغ 4.09 مليون برميل يوميًا نحو 4 بالمئة من الطلب العالمي، وهو مستوى يفوق بكثير توقعات المحللين الآخرين، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي) .
وقالت الوكالة: "موازين سوق النفط العالمية تزداد اختلالًا على ما يبدو؛ فالمعروض العالمي مستمر في الزيادة، بينما يظل نمو الطلب متواضعًا وفق المعايير التاريخية."
-
أخبار متعلقة
-
روسيا تسجل انخفاضًا جديدًا في عوائد النفط والغاز
-
انخفاض أسعار النفط عالميا
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا
-
ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي وانخفاض نفط تكساس
-
الذهب يقفز فوق 4200 دولار لأول مرة منذ أكتوبر وسط تحسن معنويات المستثمرين
-
الأسهم الأوروبية ترتفع إلى مستويات قياسية
-
جني الأرباح يعيد الذهب إلى المنطقة الحمراء
-
أوبك تتوقع توازنا في سوق النفط في 2026