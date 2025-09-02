الثلاثاء 2025-09-02 07:41 م
 

مدير عام الخدمات الطبية يفتتح عيادات تخصصية في مستشفى اللطرون

جانب من الجولة
 
الثلاثاء، 02-09-2025 06:24 م

الوكيل الإخباري- افتتح مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب سهل الحموري اليوم الثلاثاء، عدداً من العيادات التخصصية في مستشفى اللطرون العسكري، شملت عيادات الجروح المزمنة، وطب الأسرة والطوارئ، وطوارئ الأطفال، بالإضافة إلى الصيدلية الشهرية الجديدة.

ويأتي الافتتاح ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تطوير البنية التحتية للمستشفيات العسكرية وتعزيز التكامل في الرعاية الصحية، وبما يرفع من كفاءة الأداء ويحقق أعلى معايير الجودة.


وتوفر العيادات الجديدة خدمات نوعية تلبي احتياجات المرضى في الحالات المزمنة والطارئة، مع ضمان التشخيص الدقيق وتحويل الحالات إلى العيادات التخصصية عند الحاجة، ما يسهم في تسهيل تقديم الخدمة وتقليل الازدحام.


وتضم الصيدلية الشهرية 7 شبابيك وعيادة لتفعيل الأدوية الشهرية، إضافة إلى مكتب للمحاسبة، لتقديم خدمات أكثر تنظيماً وسرعة للمرضى والمراجعين.


وخلال جولته التفقدية في المستشفى، تابع العميد الطبيب الحموري سير العمل في قسم النسائية والتوليد، مشدداً على ضرورة إنجاز الأعمال وفق أعلى المواصفات العالمية المعمول بها في الخدمات الطبية الملكية.


وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الطبية والتمريضية، مؤكداً أن التوسعة التي يشهدها مستشفى اللطرون العسكري تعكس مستوى متقدماً من الخدمة الطبية المتميزة، وتعزز مكانة المستشفى كأحد الصروح الطبية الرائدة التابعة لمديرية الخدمات الطبية الملكية.

 
 
