مدير عام متحف الأردن يبحث التعاون مع المستشار الثقافي الصيني

الوكيل الإخباري- استقبل مدير عام متحف الأردن المهندس إيهاب عمارين، وعدد من كبار موظفي متحف الأردن اليوم الأحد، المستشار الثقافي في سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة ومدير المركز الثقافي الصيني في عمان، جاوشياو تشيانغ ومساعد مدير المركز الثقافي الصيني بعمان أحمد العقرباوي وسكرتيرة المركز الثقافي لي شي جا.

وقدم عمارين، إيجازا عن متحف الأردن والرؤية الملكية السامية من إنشائه، ليشكل صرحا يعنى بحفظ آثار وتاريخ المملكة وتقديمها بأفضل السبل لزوار المتحف من الأردنيين وزواره من مختلف أرجاء العالم ليحكي قصة الإبداع الأردني عبر العصور.



واكد، سعي المتحف للتواصل مع نظرائه من المتاحف الوطنية في الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات والتعاون، مشيرا إلى أهم إنجازات المتحف وخصوصا فيما يتعلق بتأسيس جمعية المتاحف الأردنية برئاسة سمو الأميرة سمية بنت الحسن نائب رئيسة مجلس أمناء المتحف، والتي تمثل المجلس العالمي للمتاحف (ICOM).