مدير عام متحف الأردن يبحث التعاون مع المستشار الثقافي الصيني

وقدم عمارين، إيجازا عن متحف الأردن والرؤية الملكية السامية من إنشائه، ليشكل صرحا يعنى بحفظ آثار وتاريخ المملكة وتقديمها بأفضل السبل لزوار المتحف من الأردنيين وزواره من مختلف أرجاء العالم ليحكي قصة الإبداع الأردني عبر العصور.
واكد، سعي المتحف للتواصل مع نظرائه من المتاحف الوطنية في الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات والتعاون، مشيرا إلى أهم إنجازات المتحف وخصوصا فيما يتعلق بتأسيس جمعية المتاحف الأردنية برئاسة سمو الأميرة سمية بنت الحسن نائب رئيسة مجلس أمناء المتحف، والتي تمثل المجلس العالمي للمتاحف (ICOM).
وأبدى المستشار الثقافي الصيني اهتمامه بمتحف الأردن المتحف الوطني للمملكة، مشيرا إلى إمكانية إقامة تعاون مع المتحف في العديد من المجالات من تبادل الخبرات وإقامة المعارض المؤقتة والمشاريع والأبحاث المشتركة وأية مجالات أخرى للتعاون.
-
أخبار متعلقة
-
ورشة توعوية حول حقوق منتسبي الضمان الاجتماعي في الرمثا
-
"الأردنية لريادة الأعمال" تشارك بالقمة العالمية للشباب في تتارستان
-
وزارة الشباب تطلق رابط التسجيل في بطولة "عمّان عاصمة الشباب العربي 2025" لخماسيات كرة القدم
-
وزارة التنمية الاجتماعية تكرّم الطلبة الناجحين في التوجيهي
-
أمين عام وزارة الصحة يتفقد مركز صحي السلط الشامل
-
بني مصطفى: الجمعيات الخيرية حققت إنجازات كبيرة
-
كلية التدريب المهني المتقدم تنظّم يومًا مفتوحًا في جميع فروعها بالمملكة
-
"تطوير المشاريع" تنظم لقاءً تعريفيا في الطفيلة