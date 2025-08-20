مذكرة تفاهم بين "التنمية الاجتماعية" و مؤسسة الحسين للسرطان

الوكيل الإخباري- - وقّعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، والمديرة العامة لمؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى رفع الوعي لدى الفئات المستفيدة من خدمات الوزارة، من خلال تعزيز الحماية الصحية لمنتفعي الوزارة وموظفيها والجمعيات الخيرية.

وأكدت بني مصطفى أهمية جهود مؤسسة الحسين للسرطان، بوصفه صرحًا وطنيًا يقدم خدمات صحية وإنسانية جليلة، مشيدة بدور سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء المؤسسة، التي كرّست جهودها لمكافحة مرض السرطان والوقاية منه.