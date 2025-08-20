مذكرة تفاهم بين "التنمية الاجتماعية" و مؤسسة الحسين للسرطان

وأكدت بني مصطفى أهمية جهود مؤسسة الحسين للسرطان، بوصفه صرحًا وطنيًا يقدم خدمات صحية وإنسانية جليلة، مشيدة بدور سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء المؤسسة، التي كرّست جهودها لمكافحة مرض السرطان والوقاية منه.
وأشارت إلى أن التعاون في إطار المذكرة سيشمل الوقاية والكشف المبكر عن السرطان، وتوسيع الشراكات المؤسسية، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025-2033)، ويسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الوطنية.
