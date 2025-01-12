مذكرة تفاهم بين جمعيتي رجال الأعمال الأردنيين والسورية العالمية

الوكيل الإخباري- وقعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، وجمعية الأعمال السورية العالمية (سيبا الأردن)، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم إطارية لتدعيم آفاق العلاقات الاقتصادية بين أصحاب الأعمال في البلدين.

وتهدف المذكرة التي وقعها رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، ورئيس جمعية الأعمال السورية العالمية محمد الشاعر، إلى تعزز التعاون وتبادل الخبرات بمختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

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