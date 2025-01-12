مذكرة تفاهم بين جمعيتي رجال الأعمال الأردنيين والسورية العالمية

وتهدف المذكرة التي وقعها رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، ورئيس جمعية الأعمال السورية العالمية محمد الشاعر، إلى تعزز التعاون وتبادل الخبرات بمختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وبحسب بيان للجمعية، تنص المذكرة على تعزيز التعاون بين الجانبين في إقامة الفعاليات والمؤتمرات والمنتديات التي تخدم تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين أعضاء الجانبين وتوثيق سبل الاتصال والتعارف فيما بينهم وتقديم التسهيلات الممكنة.
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