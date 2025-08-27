الأربعاء 2025-08-27 01:46 ص
 

عملة "البيتكوين" تقلص خسائرها

ا
أرشيفية
 
الأربعاء، 27-08-2025 12:34 ص

الوكيل الإخباري- قلصت "البيتكوين"، العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم، خسائرها خلال تعاملات أمس الثلاثاء بعدما هبطت إلى أدنى مستوياتها في سبعة أسابيع.


وبلغت عملة "البيتكوين" في تعاملات بعد ظهر الثلاثاء إلى 110247.3 دولار، بحسب ما أظهرته منصة "كوين ديسك" المختصة في متابعة العملات المشفرة.

اضافة اعلان


وقلصت بذلك العملة خسائرها بعدما لامست 108719 دولارا في وقت سابق، مسجلة أدنى مستوياتها منذ مطلع يوليو الماضي.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي مستشار ترامب يتهم بولتون بنشر معلومات سرية

ا

أسواق ومال عملة "البيتكوين" تقلص خسائرها

ضجة في بيروت بعد تصريحات الأمريكي "توم باراك" المسيئة للصحفيين

ترند ضجة في بيروت بعد تصريحات الأمريكي "توم باراك" المسيئة للصحفيين

ل

عربي ودولي ترامب يأمل بتسوية النزاع في أوكرانيا وغزة "بسرعة كبيرة"

جرش: إطلاق مهرجان الشعر السادس "سبيل الحوريات"

أخبار محلية جرش: إطلاق مهرجان الشعر السادس "سبيل الحوريات"

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان

عربي ودولي مصر وتركيا توقعان اتفاقًا يزيد من مخاوف الكيان

الشرطة الألمانية تعتقل شابا سوريا على خلفية حادثة طعن أمريكي في مدينة دريسدن

عربي ودولي الشرطة الألمانية تعتقل شابا سوريا على خلفية حادثة طعن أمريكي في مدينة دريسدن

ل

أسواق ومال تحسن مؤشرات الأسهم الأميركية



 
 



الأكثر مشاهدة