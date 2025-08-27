عملة "البيتكوين" تقلص خسائرها

الوكيل الإخباري- قلصت "البيتكوين"، العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم، خسائرها خلال تعاملات أمس الثلاثاء بعدما هبطت إلى أدنى مستوياتها في سبعة أسابيع.





وبلغت عملة "البيتكوين" في تعاملات بعد ظهر الثلاثاء إلى 110247.3 دولار، بحسب ما أظهرته منصة "كوين ديسك" المختصة في متابعة العملات المشفرة.

اضافة اعلان



وقلصت بذلك العملة خسائرها بعدما لامست 108719 دول ارا في وقت سابق، مسجلة أدنى مستوياتها منذ مطلع يوليو الماضي.

RT