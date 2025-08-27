عملة "البيتكوين" تقلص خسائرها

وبلغت عملة "البيتكوين" في تعاملات بعد ظهر الثلاثاء إلى 110247.3 دولار، بحسب ما أظهرته منصة "كوين ديسك" المختصة في متابعة العملات المشفرة.
وقلصت بذلك العملة خسائرها بعدما لامست 108719 دول
