الإثنين 2025-10-20 08:59 م
 

مركز إيداع الأوراق المالية في المركز الثالث بمؤشر النزاهة الوطني
الإثنين، 20-10-2025 07:50 م
الوكيل الإخباري-  حصل مركز إيداع الأوراق المالية على المركز الثالث في مؤشر النزاهة الوطني في دورته الثانية لعام (2024-2025) على مستوى الدوائر والمؤسسات العامة.اضافة اعلان


وقال بيان للمركز اليوم الاثنين، "إن الحصول على هذا الترتيب المتقدم الالتزام العميق بتطبيق معايير النزاهة الوطنية وهي (سيادة القانون، المساءلة المحاسبة، الشفافية، العدالة تكافؤ الفرص والحاكمية الرشيدة) في جميع شؤون المركز وأعماله وأنشطته وتعاملاته.

وأشار البيان الى أن هذا الإنجاز المؤسسي يضاف الى سجل إنجازات مركز إيداع الأوراق المالية ويعزز من مكانته بين المؤسسات الوطنية كنموذج رائد في تطبيق منهجيات وآليات تسهم في تطبيق النهج الإصلاحي الذي يدعو إليه مؤشر النزاهة الوطني وصولاً الى تحسين درجة المملكة على مؤشر مدركات الفساد على المستوى العالمي.

وأكد المركز أن النزاهة ليست مجرد معيار للقياس، بل هي ثقافة راسخة وسلوك يومي يعبر عن الالتزام المستمر بقيم ومعايير النزاهة الوطنية وآليات تطبيقها على ارض الواقع.
 
 
