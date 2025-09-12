مطالب في عجلون لمعالجة أوضاع الطرق وتعزيز معايير السلامة

الوكيل الإخباري- طالب عدد من أبناء محافظة عجلون بمعالجة التحديات التي تواجه شبكة الطرق في المحافظة، والمتمثلة بضيق أغلبها وافتقارها للإنارة والعواكس الليلية والحواجز، مؤكدين ضرورة رفع مستوى معايير السلامة المرورية.

اضافة اعلان



وقال عضو مبادرة البيئة تجمعنا عربي فريحات، إن العديد من الطرق ما تزال مظلمة أثناء الليل ما يضاعف خطورتها خصوصًا بوجود عوائق كالأشجار أو أعمدة الكهرباء، داعيًا إلى تشكيل لجان فنية من الجهات المعنية لتحديد المواقع الخطرة ومعالجتها إضافة إلى استكمال مشاريع الطرق الجديدة مثل طريق وادي الطواحين وفق أعلى معايير السلامة.



وأوضح رئيس فرع جمعية البيئة الأردنية في كفرنجه محمد الخطاطبة، أن بعض الطرق في المدينة ما تزال تتوسطها أعمدة كهرباء مما يشكل تهديدًا للسلامة العامة، مشددًا على ضرورة إزالتها وترسيم الطرق الرئيسية والفرعية بالطلاء العاكس لتسهيل حركة السير ليلًا.



وأشار عضو لجنة تنسيق العمل التطوعي والاجتماعي حسين المومني إلى وجود عشرات المواقع الخطرة التي تفتقر للحواجز والإشارات التحذيرية خاصة على طريق الأغوار المطلة على سد كفرنجة، مؤكدًا أهمية إقامة مواقف وساحات مضاءة وتزويدها بعناصر السلامة كافة لحماية المتنزهين والزوار.



وقال رئيس لجنة مجلس المحافظة المهندس معاوية عنانبة، إن العديد من طرق عجلون بحاجة إلى تعزيز عناصر السلامة، مشيرًا إلى أن المجلس سيراعي هذه المتطلبات عند إقرار الموازنات المقبلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.