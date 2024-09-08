مقتطفات من المهرجان الانتخابي لمرشحة قائمة المستقبل المهندسة نور أحمد اللوزي

الوكيل الإخباري- افتتحت المهندسة نور أحمد اللوزي مقرها الانتخابي قبل عدة أيام في الجبيهة والمرشحة عن مقعد المراة في قائمة المستقبل - الدائرة الثالثة / عمّان بحضور جماهيري كبير .



وقالت اللوزي في كلمتها الافتتاحية :" لن اهادن ولن احيد ولن اتوانى عن أمر فيه الخير والاصلاح والصلاح "



وتابعت اللوزي في مقتطفات من المهرجان الانتخابي :" الكلام كثير والافكار غزيرة والاحداث جمة والوطن عزيز والمواطن اولوية والامن ضرورة والاقتصاد حساس والسياسية شائكة والشعور في قلوبنا واحد تجاه القضية الفلسطينية "

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