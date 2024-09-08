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مقتطفات من المهرجان الانتخابي لمرشحة قائمة المستقبل المهندسة نور أحمد اللوزي

المهندسة نور أحمد اللوزي
المهندسة نور أحمد اللوزي
الأحد، 08-09-2024 03:36 م

الوكيل الإخباري-    افتتحت المهندسة نور أحمد اللوزي مقرها الانتخابي قبل عدة أيام في الجبيهة والمرشحة عن   مقعد المراة في  قائمة المستقبل - الدائرة الثالثة / عمّان بحضور جماهيري كبير  .

وقالت اللوزي في كلمتها الافتتاحية  :" لن اهادن ولن احيد ولن اتوانى عن أمر فيه الخير والاصلاح والصلاح "

وتابعت اللوزي  في مقتطفات من المهرجان الانتخابي :" الكلام كثير والافكار  غزيرة والاحداث جمة والوطن عزيز والمواطن اولوية والامن ضرورة والاقتصاد حساس والسياسية شائكة والشعور في قلوبنا واحد تجاه القضية الفلسطينية "

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