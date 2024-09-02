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منتدى التواصل الحكومي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
الإثنين، 02-09-2024 07:59 م

الوكيل الإخباري-    يعقد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، ورئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، لقاءً مع ممثلي وسائل الإعلام في تمام الساعة الواحدة من ظهر  يوم غد الثلاثاء، بعنوان “دور ديوان المحاسبة في المساءلة والإصلاح الفرص والتحديات”.

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ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة، ويستضيف المسؤولين للحديث مع وسائل الإعلام حول القضايا والمواضيع العامة . 

 
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