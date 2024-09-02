منتدى التواصل الحكومي يستضيف رئيس ديوان المحاسبة

ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة، ويستضيف المسؤولين للحديث مع وسائل الإعلام حول القضايا والمواضيع العامة .
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