الثلاثاء 2025-04-08 06:56 م
 

منتدى التواصل الحكومي يستضيف مدير عام الجمارك

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
 
الثلاثاء، 08-04-2025 05:08 م

الوكيل الإخباري-   يعقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي، الدكتور زيد النوايسة، ومدير عام دائرة الجمارك، لواء جمارك أحمد العكاليك، لقاءً إعلامياً مع ممثلي وسائل الإعلام، بعنوان: "إنجازات الجمارك"، وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم غد الأربعاء.

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ويتمحور اللقاء حول عدّة موضوعات، أبرزها: المشاريع الوطنية الريادية، والخدمات الإلكترونية، ومركز جمرك الماضونة، والبيانات الجمركية المنجزة، ومشروع النافذة الوطنية، وبرنامج القائمة الذهبية، ومركز التجارة الإلكترونية.

 
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