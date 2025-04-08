منتدى التواصل الحكومي يستضيف مدير عام الجمارك

الوكيل الإخباري- يعقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي، الدكتور زيد النوايسة، ومدير عام دائرة الجمارك، لواء جمارك أحمد العكاليك، لقاءً إعلامياً مع ممثلي وسائل الإعلام، بعنوان: "إنجازات الجمارك"، وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم غد الأربعاء.

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