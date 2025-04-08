منتدى التواصل الحكومي يستضيف مدير عام الجمارك

ويتمحور اللقاء حول عدّة موضوعات، أبرزها: المشاريع الوطنية الريادية، والخدمات الإلكترونية، ومركز جمرك الماضونة، والبيانات الجمركية المنجزة، ومشروع النافذة الوطنية، وبرنامج القائمة الذهبية، ومركز التجارة الإلكترونية.
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