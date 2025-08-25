منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة

الوكيل الإخباري- يعقد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة لقاءً مع ممثلي وسائل الاعلام بعنوان خطط التحول الرقمي والريادة في الأردن وذلك عند الساعة الواحدة من ظهر يوم غد الثلاثاء في مقر وزارة الاتصال الحكومي.

اضافة اعلان



ويتمحور اللقاء حول استراتيجية عمل الوزارة فيما يتعلق بالتحول الرقمي وتطبيق سند والهويات الرقمية إضافة إلى الحديث عن مراكز الخدمات الحكومية واستراتيجيات وأولويات قطاع الريادة وبرنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف والاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات.