منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة

ويتمحور اللقاء حول استراتيجية عمل الوزارة فيما يتعلق بالتحول الرقمي وتطبيق سند والهويات الرقمية إضافة إلى الحديث عن مراكز الخدمات الحكومية واستراتيجيات وأولويات قطاع الريادة وبرنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف والاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
ودعت وزارة الاتصال الحكومي الصحفيين والعاملين في المؤسسات الاعلامية والصحفية المرخصة الراغبين بحضور اللقاء التواجد في مقرها قبل 20 دقيقة من الموعد وابراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أي من وسائل الإعلام.
