منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة

الإثنين، 25-08-2025 01:11 م

الوكيل الإخباري-   يعقد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة لقاءً مع ممثلي وسائل الاعلام بعنوان خطط التحول الرقمي والريادة في الأردن وذلك عند الساعة الواحدة من ظهر يوم غد الثلاثاء في مقر وزارة الاتصال الحكومي.

ويتمحور اللقاء حول استراتيجية عمل الوزارة فيما يتعلق بالتحول الرقمي وتطبيق سند والهويات الرقمية إضافة إلى الحديث عن مراكز الخدمات الحكومية واستراتيجيات وأولويات قطاع الريادة وبرنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف والاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات.


ودعت وزارة الاتصال الحكومي الصحفيين والعاملين في المؤسسات الاعلامية والصحفية المرخصة الراغبين بحضور اللقاء التواجد في مقرها قبل 20 دقيقة من الموعد وابراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أي من وسائل الإعلام.

 
 
