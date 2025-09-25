منح دراسية لبرنامج الماجستير في كوريا الجنوبية

وأشارت الوزارة، إلى أن مزايا المنحة تشمل، تغطية التكاليف الدراسية، ومخصص شهري بقيمة (725) دولارًا لمدة 12 شهرًا خلال فترة الدراسة فقط، ولا تغطي المنحة مصاريف السفر او الإقامة.
ولفتت الوزارة إلى أن موعد تقديم الطلبات يبدأ اعتباراً من تاريخ 22-9-2025 ولغاية 17-10-2025، لافتة إلى أن آلية التقديم عبر الدخول إلى الرابط الإلكتروني التالي للاطلاع على التفاصيل وتقديم الطلب: https://psps.yu.ac.kr/psps/index.do
وأشارت الوزارة إلى أنه يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023، والدراسة باللغة الإنجليزية. وحددت لمزيد من المعلومات التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]
أو الهاتف رقم: 0082538101315
