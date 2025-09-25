منح دراسية لبرنامج الماجستير في كوريا الجنوبية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، عن توافر منح دراسية مقدمة من Yeungnam University/ في كوريا الجنوبية في برنامج الماجستير بتخصصات التنمية الدولية والسياسات العامة والقيادة والتنمية المستدامة لفصل ربيع 2026.

اضافة اعلان



وأشارت الوزارة، إلى أن مزايا المنحة تشمل، تغطية التكاليف الدراسية، ومخصص شهري بقيمة (725) دولارًا لمدة 12 شهرًا خلال فترة الدراسة فقط، ولا تغطي المنحة مصاريف السفر او الإقامة.