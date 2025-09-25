الخميس 2025-09-25 11:27 م
 

منح دراسية لبرنامج الماجستير في كوريا الجنوبية

ن
أرشيفية
 
الخميس، 25-09-2025 09:27 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، عن توافر منح دراسية مقدمة من Yeungnam University/ في كوريا الجنوبية في برنامج الماجستير بتخصصات التنمية الدولية والسياسات العامة والقيادة والتنمية المستدامة لفصل ربيع 2026.

اضافة اعلان


وأشارت الوزارة، إلى أن مزايا المنحة تشمل، تغطية التكاليف الدراسية، ومخصص شهري بقيمة (725) دولارًا لمدة 12 شهرًا خلال فترة الدراسة فقط، ولا تغطي المنحة مصاريف السفر او الإقامة.


ولفتت الوزارة إلى أن موعد تقديم الطلبات يبدأ اعتباراً من تاريخ 22-9-2025 ولغاية 17-10-2025، لافتة إلى أن آلية التقديم عبر الدخول إلى الرابط الإلكتروني التالي للاطلاع على التفاصيل وتقديم الطلب: https://psps.yu.ac.kr/psps/index.do
وأشارت الوزارة إلى أنه يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023، والدراسة باللغة الإنجليزية. وحددت لمزيد من المعلومات التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]
أو الهاتف رقم: 0082538101315

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزير الشباب: دعم الشباب أولوية قصوى ومسؤولية وطنية

أخبار محلية وزير الشباب: دعم الشباب أولوية قصوى ومسؤولية وطنية

ب

فلسطين غوتيريش يدعو لدعم الأونروا

الصفدي يفضح ويكشف سياسات حكومة الكيان أمام العالم

أخبار محلية الأردن يفضح ويكشف سياسات حكومة الكيان أمام العالم

ل

أخبار محلية وفود دبلوماسية رفيعة المستوى تزور البترا في يوم السياحة العالمي

السعودية تضخ 90 مليون دولار لدعم السلطة الفلسطينية

عربي ودولي السعودية تضخ 90 مليون دولار لدعم السلطة الفلسطينية

إنجاز زراعي جديد .. مختبر متطور لإنتاج تقاوي بطاطا عالية الجودة

أخبار محلية إنجاز زراعي جديد .. مختبر متطور لإنتاج تقاوي بطاطا عالية الجودة

ا

أخبار محلية انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثالث عشر لأطباء الدماغ والأعصاب

وفاة شاب وإصابة طفل بمشاجرة في جبل طارق بالزرقاء

أخبار محلية وفاة شاب وإصابة طفل بمشاجرة في جبل طارق بالزرقاء



 
 





الأكثر مشاهدة