مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان مدير الأمن العام الأسبق عبدالرحمن العدوان

ونقل العيسوي، خلال مراسم التشييع، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر العدوان، مستذكرًا مناقب الفقيد وخدماته التي قدمها في مواقع المسؤولية التي تولاها، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
يُشار إلى أن مسيرة الفقيد كانت حافلة بالعطاء في خدمة وطنه وقيادته الهاشمية، وتدرج في الخدمة، حيث تولى منصب قائد قوات البادية الملكية، ورئيس محكمة الشرطة، ومساعد مدير الأمن العام للعمليات والتخطيط، ومدير الأمن العام. كما صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيينه عضوًا في مجلس الأعيان الثامن والعشرين.
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