مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الحميمات والشياب

ففي قضاء ماعين بمحافظة مادبا، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم سامي مفضي الحميمات، تعازي ومواساة جلالة لملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة الحميمات، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.
وفي منطقة الفيصلية(دوار الطيارة)، بمحافظة مادبا، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الحاج عبدالله زعل الشياب، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الشياب، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ مأدبا حسن الجبور.
-
أخبار متعلقة
-
محاضرة في كلية الدفاع بعنوان "دور التشريعات القانونية في تعزيز الأمن الوطني"
-
الأردن يقترب من تحقيق "الأمية الصفرية" بين الفئة العمرية 15-24 عاماً
-
الملك يعود إلى أرض الوطن
-
انهيار شبه كامل للنظام الصحي في غزة
-
هيئة شباب كلنا الأردن فرع إربد تعلن بدء التسجيل في دورات متخصصة
-
حملة بيئية شاملة في لواء بني عبيد
-
برامج لتعزيز الوعي بأهمية التعليم المهني في معان
-
الملك والرئيس الإماراتي يؤكدان رفضهما للتصريحات الإسرائيلية التي تهدد سيادة دول الإقليم