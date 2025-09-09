الثلاثاء 2025-09-09 04:17 م
 

منصة لاستقبال الملاحظات والاقتراحات على المناهج المدرسية الجديدة

مبنى المركز الوطني لتطوير المناهج
المركز الوطني لتطوير المناهج
 
الثلاثاء، 09-09-2025 03:08 م

الوكيل الإخباري-   أعلن المركز الوطني لتطوير المناهج عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة عبر موقعه الرسمي، مخصصة لاستقبال الملاحظات والاقتراحات بشأن الكتب والمناهج الدراسية من مرحلة رياض الأطفال التطوري وصولا إلى الصف الثاني عشر، وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد.

اضافة اعلان


ويهدف المركز من خلال هذه الخطوة إلى إشراك مختلف أطراف العملية التربوية والتعليمية من معلمين ومعلمات، وأولياء أمور، وطلبة، وخبراء تربويين، في رحلة التطوير المستمرة للمناهج، بما يضمن مواءمتها للاحتياجات الوطنية واحتياجات الطلبة ومواكبتها للتطورات العلمية والتربوية الحديثة.


وأكد المركز أن جميع الآراء والمقترحات التي ترد عبر المنصة سيتم دراستها من قبل فرق التأليف المتخصصة بعد التحقق منها، لضمان أخذ التغذية الراجعة من الواقع التربوي، والعمل على معالجة الملاحظات وتطوير المحتوى التعليمي بما يسهم في تعزيز جودة التعليم، ورفع كفاءة مخرجاته، وإعداد جيل قادر على مواكبة التغيرات والتحديات المستقبلية.


ودعا المركز جميع المعنيين بالعملية التربوية والتعليمية إلى الدخول إلى المنصة عبر  موقعها الإلكتروني والمشاركة بفاعلية في هذا الجهد الوطني لتعزيز جودة المناهج والارتقاء بمخرجات التعليم.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

قطر تحبط أكبر عملية تهريب أسلحة في تاريخها وتوقف شبكة إجرامية خطيرة

عربي ودولي "‌‏رويترز": تصاعد دخان من حي كتارا بالعاصمة القطرية بعد دوي انفجار

جمعية البنوك

أخبار محلية جمعية البنوك: قرارات حكومية "جوهرية" لتحفيز بورصة عمان

الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

أخبار محلية الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

مستشفيات البشير

مناسبات رسالة شكر وتقدير لإدارة مستشفيات البشير والكادر الطبي والتمريضي والاداري

الأردن والبحرين يوقعان برنامجًا تنفيذيًا للتعاون في مجال الإسكان والتنمية الحضرية

أخبار محلية الأردن والبحرين يوقعان برنامجًا تنفيذيًا للتعاون في مجال الإسكان والتنمية الحضرية

ت

فيديو منوع متداول: ماذا لو أصبحت جدة مدينة ثلجية

تعه

فيديو منوع فن الكتابة بحروف ثلاثية الأبعاد

مبنى المركز الوطني لتطوير المناهج

أخبار محلية منصة لاستقبال الملاحظات والاقتراحات على المناهج المدرسية الجديدة



 
 





الأكثر مشاهدة