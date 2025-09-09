منصة لاستقبال الملاحظات والاقتراحات على المناهج المدرسية الجديدة

الوكيل الإخباري- أعلن المركز الوطني لتطوير المناهج عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة عبر موقعه الرسمي، مخصصة لاستقبال الملاحظات والاقتراحات بشأن الكتب والمناهج الدراسية من مرحلة رياض الأطفال التطوري وصولا إلى الصف الثاني عشر، وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد.

ويهدف المركز من خلال هذه الخطوة إلى إشراك مختلف أطراف العملية التربوية والتعليمية من معلمين ومعلمات، وأولياء أمور، وطلبة، وخبراء تربويين، في رحلة التطوير المستمرة للمناهج، بما يضمن مواءمتها للاحتياجات الوطنية واحتياجات الطلبة ومواكبتها للتطورات العلمية والتربوية الحديثة.



وأكد المركز أن جميع الآراء والمقترحات التي ترد عبر المنصة سيتم دراستها من قبل فرق التأليف المتخصصة بعد التحقق منها، لضمان أخذ التغذية الراجعة من الواقع التربوي، والعمل على معالجة الملاحظات وتطوير المحتوى التعليمي بما يسهم في تعزيز جودة التعليم، ورفع كفاءة مخرجاته، وإعداد جيل قادر على مواكبة التغيرات والتحديات المستقبلية.