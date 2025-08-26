مهرجان الفحيص تظاهرة ثقافية أبرزت عراقة المدينة

الوكيل الإخباري- شكل مهرجان الفحيص بدورته 32 تظاهرة ثقافية برزت بشكل جلي على منبر خالد منيزل/ المتحف الكنسي حيث امتزج ماضي المدينة العريق مع تراثها ومبانيها التراثية القديمة الممتدة لعقود في تعبير عن اصالة المدينة وطبيعة بيوتاتها القديمة التي لفتت أنظار الزوار.

وقال عدد من مرتادي المهرجان إن المدينة كغيرها من المدن الأردنية تحتضن الكثير من الأبنية التاريخية القديمة والكنائس والأروقة التي بني بعضها في بدايات القرن الماضي، مؤكدين أن مهرجان الفحيص ساهم بإبراز البعد السياحي والأثري للمدينة خاصة الطراز المعماري للقناطر التي تحولت فيما بعد الى مسرح للفعاليات الفنية، ودار حمزة التي احتضنت أصحاب الهمم والقدرات لدمجهم في الفعاليات والناس وإظهار قدراتهم الفنية.



وأكدت الإعلامية نور سماوي أن المهرجان أعطى للمدينة إشعاعاً ثقافياً وسياحياً، وأثر إيجابياً على المجتمع من خلال تعزيز الانتماء والفخر بالهوية، إضافة إلى تحريك عجلة الاقتصاد المحلي.



ولفتت الى ان المهرجان عمل على إشراك المرأة بشكل واضح في فعالياته، خاصة إعداد الأكلات الشعبية، وعرض المشغولات اليدوية، وغيرها من الفعاليات التي أبرزت التراث الأردني الأصيل، مبينة أن المهرجان ساهم في إبراز جماليات الفحيص ومبانيها التراثية، وسلط الضوء على عاداتها وتقاليدها، ما جعلها وجهة مهمة للزوار والسياح.



وأضافت، ان الفعاليات المتنوعة خلقت أجواء من الفرح والتفاعل، جمعت بين الأصالة والحداثة، وأدخلت البهجة على نفوس أهالي الفحيص وزوارها من مختلف المناطق.



وقال ياسر عكروش صاحب دار حمزة ان مهرجان الفحيص من المهرجانات المهمة في الأردن لأنه يحمل هوية الأردن وارتباطه بالمحيط العربي والقومي وهي رسالة الى العالم بأن الأردن بلد تاريخ وحضارة ومنفتح على العالم.



وأضاف، ان دار حمزة تشكل مساحة مهمة لأهالي الفحيص والمناطق المجاورة وشكلت مساحة فرح طيلة مدة المهرجان ووفرت أكلات شعبية وتراثية تمثل تاريخ وعادات الأردنيين.



وأشار الى ان دارة حمزة أنشئت بسبب ان حمزة يعاني من التوحد فكان لا بد من توفير مساحة خاصة بهؤلاء الفئة وتعزيز قدراتهم وتطويرهم وإشراكهم في المجتمعات، وإشراكهم في المجتمع وفتح امامهم الأفق للتعامل مع الاخرين وإخراجهم من عزلتهم، مبينا ان دارة حمزة مفتوحة على مدار العام تقام بها أنشطة ثقافية او موسيقية او شعرية.