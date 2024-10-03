مهرجان للرمان في إربد

الوكيل الإخباري- دعت مديرة زراعة لواء الكورة ازدهار السرحان، المزارعين في اللواء للمشاركة في مهرجان الرمان والمنتجات الريفية والحرف اليدوية السنوي السادس عشر لمحافظة اربد.

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وقالت السرحان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عملية التسجيل للراغبين بالمشاركة في المهرجان ستستمر حتى يوم 8 تشرين الأول الحالي، في مديرية زراعة لواء الكورة أو في مديرية زراعة محافظة اربد.



وذكرت أن عملية التسجيل تكون شخصية مع إحضار صورة عن الهوية الشخصية، حيث سيقام المهرجان خلال الفترة 24 - 26 تشرين الأول الحالي، برعاية وزير الزراعة.