مهرجان للرمان في إربد

وقالت السرحان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عملية التسجيل للراغبين بالمشاركة في المهرجان ستستمر حتى يوم 8 تشرين الأول الحالي، في مديرية زراعة لواء الكورة أو في مديرية زراعة محافظة اربد.
وذكرت أن عملية التسجيل تكون شخصية مع إحضار صورة عن الهوية الشخصية، حيث سيقام المهرجان خلال الفترة 24 - 26 تشرين الأول الحالي، برعاية وزير الزراعة.
ويأتي المهرجان بالتعاون مع الاتحاد العام للمزارعين /فرع اربد، بمناسبة احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.
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