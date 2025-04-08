ندوة في جامعة اليرموك حول المسرح الأردني

الوكيل الإخباري- نظم كرسي عرار للدراسات الثقافية والأدبية في جامعة اليرموك، اليوم الثلاثاء، ندوة أدبية بعنوان "المسرح في الأردن: سيرة ومسيرة".

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وأكد نائب رئيس جامعة اليرموك للشؤون الأكاديمية الدكتور موسى ربابعة الذي رعى الندوة، دور الجامعة في دعم المجال الثقافي والفني من خلال تنظيمها لأنشطة مسرحية وإنشاء كلية متخصصة بالفنون الجميلة التي خرجت وتخرج أجيالا من المبدعين الذين اشتهروا محليا وعربيا.