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ندوة في جامعة اليرموك حول المسرح الأردني

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
 
الثلاثاء، 08-04-2025 05:21 م

الوكيل الإخباري-   نظم كرسي عرار للدراسات الثقافية والأدبية في جامعة اليرموك، اليوم الثلاثاء، ندوة أدبية بعنوان "المسرح في الأردن: سيرة ومسيرة".

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وأكد نائب رئيس جامعة اليرموك للشؤون الأكاديمية الدكتور موسى ربابعة الذي رعى الندوة، دور الجامعة في دعم المجال الثقافي والفني من خلال تنظيمها لأنشطة مسرحية وإنشاء كلية متخصصة بالفنون الجميلة التي خرجت وتخرج أجيالا من المبدعين الذين اشتهروا محليا وعربيا.


وأشار إلى أن "كرسي عرار" ومنذ تأسيسه يسعى إلى ترجمة المنظورات الثقافية والنقدية والأدبية، من خلال عقد فعاليات ثقافية من شأنها تكريس رسالة جامعة اليرموك التي تنسجم مع رؤى التحديث في الجوانب الاجتماعية والعلمية والثقافية.

 
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