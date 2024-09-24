نقابة الأطباء تلوح بموعد نهائي لوزارة الصحة لإصدار لائحة الأجور الجديدة

وقالت النقابة في البيان أنها أتمت عملها بخصوص التعديلات المقترحة من قبل وزارة الصحة على الإجراءات الواردة والكشفيات في لائحة أجور 2024 على مدار شهرين كاملين وضمن لجان مشتركه بين الطرفين.
وأضاف البيان أنه وعلى ضوء ما سبق فقد قرر مجلس النقابة استمرار معالجة المرضى المؤمنين لدى شركات التأمين وكافة الجهات الدافعة للفاتورة العلاجية حسب التسعيرة المعتمدة من قبل النقابة وبطريقة الدفع المباشر مع إلزام الطبيب بإعطاء فاتورة للمريض وذلك اعتبارا من تاريخ 16 / 10 / 2024 في حال لم تقم الوزارة بإصدار اللائحة المتفق عليها في الجريدة الرسمية وبحد أقصاه لتاريخ 16 / 10 القادم .
يشار إلى أن ملف لائحة الأجور لا يزال يشهد حالة من الجدل بعد
وتستند نقابة الأطباء بمطالباتها بالعمل باللائحة الجديدة أن اللائحة القديمة وضعت قبل نحو 16 عام ،حيث شهدت هذه الفترة ارتفاعات متتالية بالأجور والمستلزمات الطبية ، في حين أكد وزير الصحة في مؤتمر صحفي سابق أن إلغاء العمل باللائحة الجديدة للأجور الطبية لعام 2024 جاء حماية لمصلحة المواطن وأمنه الصحي.
وأوضح الهواري أن الكلف العالية المترتبة على المواطن في اللائحة الجديدة، التي تم نشرها في الجريدة الرسمية، كانت السبب الرئيس في إلغائها، وأن الوزارة شكلت لجنة من المتخصصين المعنيين لتقريب وجهات النظر والخروج بتوافق مرضٍ للمواطن ويعطي الطبيب والعاملين في المجال الطبي حقوقهم، وأجمعت اللجنة على ضرورة وضع خطة متدرجة للخروج بلائحة معقولة تحقق رضا الجميع.
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