نقابة الأطباء تلوح بموعد نهائي لوزارة الصحة لإصدار لائحة الأجور الجديدة

الوكيل الإخباري- لوحت نقابة الأطباء بموعد نهائي أمام وزارة الصحة لتطبيق لائحة الأجور الجديدة ونشرها بالجريدة الرسمية حتى تاريخ 16 / 10 المقبل وفق بيان نشرته النقابة على صفحتها عبر موقع الفيسبوك .



وقالت النقابة في البيان أنها أتمت عملها بخصوص التعديلات المقترحة من قبل وزارة الصحة على الإجراءات الواردة والكشفيات في لائحة أجور 2024 على مدار شهرين كاملين وضمن لجان مشتركه بين الطرفين.



وأضاف البيان أنه وعلى ضوء ما سبق فقد قرر مجلس النقابة استمرار معالجة المرضى المؤمنين لدى شركات التأمين وكافة الجهات الدافعة للفاتورة العلاجية حسب التسعيرة المعتمدة من قبل النقابة وبطريقة الدفع المباشر مع إلزام الطبيب بإعطاء فاتورة للمريض وذلك اعتبارا من تاريخ 16 / 10 / 2024 في حال لم تقم الوزارة بإصدار اللائحة المتفق عليها في الجريدة الرسمية وبحد أقصاه لتاريخ 16 / 10 القادم .



يشار إلى أن ملف لائحة الأجور لا يزال يشهد حالة من الجدل بعد مرور نحو 3 شهور على قرار وزير الصحة بإلغاء العمل بلائحة الأجور الجديدة بعد نشر اللائحة في الجريدة الرسمية ، وسط تأكيد وزير الصحة أن نقابة الأطباء زودت الجريدة الرسمية بنسخة من لائحة الأجور غير المتفق عليها، إذ يبقى الملف عالقاً بين الوزارة ، وشركات التأمين ، ونقابة الاطباء.



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