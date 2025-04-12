نقابة الجيولوجيين تؤجل اجتماع الهيئة العامة إلى 25 نيسان لعدم اكتمال النصاب

الوكيل الإخباري- أعلنت نقابة الجيولوجيين الأردنيين عن تأجيل اجتماع الهيئة العامة السنوي، الذي كان من المقرر عقده يوم الجمعة الموافق 11 نيسان 2025، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاده، وفقاً لأحكام قانون النقابة والنظام الداخلي.

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وبناءً عليه، تقرر تأجيل الاجتماع إلى يوم الجمعة الموافق 25 نيسان 2025، حيث سيُعقد بمن حضر من أعضاء الهيئة العامة، لمناقشة جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى إجراء انتخابات النقابة.