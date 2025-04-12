نقابة الجيولوجيين تؤجل اجتماع الهيئة العامة إلى 25 نيسان لعدم اكتمال النصاب

وبناءً عليه، تقرر تأجيل الاجتماع إلى يوم الجمعة الموافق 25 نيسان 2025، حيث سيُعقد بمن حضر من أعضاء الهيئة العامة، لمناقشة جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى إجراء انتخابات النقابة.
ويُذكر أن تسعة مترشحين، منهم اثنان لمركز النقيب وسبعة لعضوية مجلس النقابة، قد انطبقت عليهم شروط الترشح لخوض انتخابات النقابة.
-
أخبار متعلقة
-
الاتحاد الآسيوي يعتمد ميزانية 2025-2026 بحضور الأمير علي
-
فيديو .. نجاة يزيد الراجحي ومرافقه بأعجوبة في رالي باها في الأردن
-
الأردن يستضيف مؤتمراً دولياً حول مستقبل الإدارة العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
-
انطلاق مسير غابات عمان الثامن
-
بحث آليات دعم البرامج والأنشطة التي تنفذها جمعية أبناء الطفيلة الخيرية للتربية الخاصة
-
توقيع اتفاقية لإنشاء مركز المنصة التكنولوجي في الجنوب
-
إنشاء مركز تدريب مهني في غرب اربد بـ 10 ملايين دينار
-
إربد تستيقظ على حادثة مؤسفة.. العثور على شاب مشنوقا أسفل جسر الرمثا