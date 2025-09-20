السبت 2025-09-20 08:00 م
 

نقابة الصحفيين تقر التسوية المالية مع شركة التأمين الصحي السابقة "ميدنت"

مبنى نقابة الصحفيين الأردنيين
نقابة الصحفيين الأردنيين
 
السبت، 20-09-2025 06:46 م

الوكيل الإخباري-   أقر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين خلال جلسته الأسبوعية، السبت، برئاسة الزميل طارق المومني، التسوية المالية مع شركة ادارة التأمين الصحي السابقة "ميدنت"، وذلك بعد انتهاء أعمال اللجان المشتركة المتعلقة بالمستحقات المالية المترتبة على النقابة.

وقرر المجلس عدم إصدار أي كتاب من النقابة موجّه إلى هيئة الإعلام بخصوص تعيين رئيس تحرير في أي مؤسسة صحفية أو إعلامية، إلا بعد إحضار مخالصة مالية بحقوق الزميل الذي كان يشغل هذا الموقع سابقًا في تلك المؤسسة وانتهت علاقته بها لأي سبب كان، وذلك حفاظًا على الحقوق المالية للزميلات والزملاء.


كما نوه المجلس إلى ضرورة قيام رؤساء التحرير، الذين لهم مستحقات مالية على المؤسسات الصحفية والإعلامية، باخطار المجلس خطيًا بتلك المستحقات، بما يسهم في تنظيم المهنة وضمان الحفاظ على الحقوق المالية والعمالية للزميلات والزملاء.

 
 
