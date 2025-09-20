نقابة الصحفيين تقر التسوية المالية مع شركة التأمين الصحي السابقة "ميدنت"

الوكيل الإخباري- أقر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين خلال جلسته الأسبوعية، السبت، برئاسة الزميل طارق المومني، التسوية المالية مع شركة ادارة التأمين الصحي السابقة "ميدنت"، وذلك بعد انتهاء أعمال اللجان المشتركة المتعلقة بالمستحقات المالية المترتبة على النقابة.

وقرر المجلس عدم إصدار أي كتاب من النقابة موجّه إلى هيئة الإعلام بخصوص تعيين رئيس تحرير في أي مؤسسة صحفية أو إعلامية، إلا بعد إحضار مخالصة مالية بحقوق الزميل الذي كان يشغل هذا الموقع سابقًا في تلك المؤسسة وانتهت علاقته بها لأي سبب كان، وذلك حفاظًا على الحقوق المالية للزميلات والزملاء.