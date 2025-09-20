نقابة الصحفيين تقر التسوية المالية مع شركة التأمين الصحي السابقة "ميدنت"

وقرر المجلس عدم إصدار أي كتاب من النقابة موجّه إلى هيئة الإعلام بخصوص تعيين رئيس تحرير في أي مؤسسة صحفية أو إعلامية، إلا بعد إحضار مخالصة مالية بحقوق الزميل الذي كان يشغل هذا الموقع سابقًا في تلك المؤسسة وانتهت علاقته بها لأي سبب كان، وذلك حفاظًا على الحقوق المالية للزميلات والزملاء.
كما نوه المجلس إلى ضرورة قيام رؤساء التحرير، الذين لهم مستحقات مالية على المؤسسات الصحفية والإعلامية، باخطار المجلس خطيًا بتلك المستحقات، بما يسهم في تنظيم المهنة وضمان الحفاظ على الحقوق المالية والعمالية للزميلات والزملاء.
-
أخبار متعلقة
-
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 ينظم حملة للتبرع بالدم
-
الزعبي: الذكاء الاصطناعي تحد وسلاح في الإعلام والمحتوى هو الأساس
-
"المهندسين الزراعيين" تنظم دورة تدريبية متخصصة
-
ترفيعات وانهاء خدمات في التربية - اسماء
-
الأردن يؤكد أهمية تنظيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمنطقة
-
بيان صادر عن عشيرة حمزة القادري
-
جامعة جدارا توقّع اتفاقيّتَي تعاون مع جامعتين جزائريّتين
-
18 باحثا من "اليرموك" ضمن قائمة الباحثين الأكثر تأثيراً في العالم - اسماء