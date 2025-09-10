الأربعاء 2025-09-10 05:39 م
 

نقابة المناجم والتعدين تشارك في دورة تدريبية بالقاهرة لتعزيز قدرات القيادات النقابية

الأربعاء، 10-09-2025 05:03 م
الوكيل الإخباري-  شاركت النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين والإسمنت، في دورة تدريبية متخصصة نظمها الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات، تستهدف القيادات النقابية، لتعزيز مهاراتهم في العمل النقابي والمفاوضة الجماعية وإدارة الأزمات.اضافة اعلان


وحسب بيان صادر عن النقابة، اليوم الأربعاء، انعقدت الدورة في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 31 آب ولغاية 7 أيلول 2025، واستمرت على مدار أسبوع كامل، بمشاركة عشرة نقابيين يمثلون الهيئة الإدارية للنقابة وعددا من رؤساء اللجان النقابية.

وتضمن برنامج الدورة عددا من المحاور المهمة، منها: مهارات العمل النقابي ودور القائد النقابي، والأسلوب العلمي لحل المشكلات، والحوار الاجتماعي وأهميته في تعزيز علاقات العمل، إضافة إلى المفاوضة الجماعية وتقنياتها، والتخطيط الاستراتيجي للنقابات العمالية.

وأوضحت النقابة، أن هذه المشاركة تأتي في إطار حرصها على رفع كفاءة كوادرها النقابية، وتمكينهم من أدوات التفاوض والعمل المؤسسي، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وتعزيز قدرات اللجان النقابية في شتى المواقع التابعة لها في القطاع.
 
 
