تكية أم علي تُجهّز 110 آلاف معطف وبطانية لدعم الأشقاء في غزة

وأوضحت تكية أم علي أن تجهيز هذه المساعدات جرى من خلال دار أبو عبدالله، حيث تم تصنيع المعاطف والبطانيات بأيادي سيدات مستفيدات من برامج التمكين الاقتصادي، في نموذج يعكس دمج العمل الإغاثي مع التنمية المستدامة، وتمكين السيدات من تحقيق دخل كريم من خلال مشاريع إنتاجية تخدم المجتمع.
وأكدت تكية أم علي أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا لدورها الإنساني والتنموي في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، داخل الأردن وخارجه، وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لضمان وصول المساعدات لمستحقيها بأسرع وقت ممكن.
وأضافت أن فرقها تواصل العمل على تجهيز وإرسال المساعدات الإغاثية وفق أعلى المعايير، انطلاقًا من التزامها برسالتها في محاربة الجوع والفقر وتعزيز كرامة الإنسان.
