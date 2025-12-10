تكية أم علي تُجهّز 110 آلاف معطف وبطانية لدعم الأشقاء في غزة

الوكيل الإخباري- أعلنت تكية أم علي عن جاهزيتها لإرسال 60,000 معطف شتوي للأطفال و50,000 بطانية إلى الأشقاء في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لدعم المتضررين وتخفيف معاناتهم في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وأوضحت تكية أم علي أن تجهيز هذه المساعدات جرى من خلال دار أبو عبدالله، حيث تم تصنيع المعاطف والبطانيات بأيادي سيدات مستفيدات من برامج التمكين الاقتصادي، في نموذج يعكس دمج العمل الإغاثي مع التنمية المستدامة، وتمكين السيدات من تحقيق دخل كريم من خلال مشاريع إنتاجية تخدم المجتمع.



وأكدت تكية أم علي أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا لدورها الإنساني والتنموي في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، داخل الأردن وخارجه، وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لضمان وصول المساعدات لمستحقيها بأسرع وقت ممكن.