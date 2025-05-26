نقيب المقاولين: مهتمون بالتشاركية مع المقاول السوري

وحسب بيان للنقابة الاثنين، أشار الدويري إلى أن هناك دعائم كبيرة يمتلكها قطاع الإنشاءات الأردني تؤهله لبحث سبل التعاون مع الجانب السوري في بادرة تمثل رافعة حقيقة وفرصا تنموية لكلا الجانبين، مشددا على إمكانية تقديم قطاع الإنشاءات الأردني حلول جذرية للسوريين تزامنًا مع بدء مرحلة جديدة في البلاد، "فالمقاول الأردني يمتلك من الخبرة والكفاءة ما يؤهله للانخراط في مشاريع نوعية واستراتيجية داخل الأراضي السورية، تواكب احتياجات المرحلة الراهنة من البنية التحتية والإسكان إلى الطاقة والمياه وغيرها من القطاعات".
وأضاف "نمتلك الاستراتيجيات والبرامج للمباني الجاهزة التي تسهم في حل الأزمة سريعا، خاصة وأن وقتاً طويلاً مضى على سوريا بدون إعمار وبناء، إذ إن ’كودات’ بناء جديدة ظهرت بما يخص البناء وآلية تطبيقه وستكون ضمن برامج نقابة المقاولين، والتي من الممكن الاستفادة منها، وتعد حلاً سريعًا للأزمة السورية، نظرًا لحاجتها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها تزامنًا مع عودة اللاجئين، وهنا تبرز أهمية المباني الجاهزة التي تمتاز بالتكلفة المنخفضة وسرعة الإنجاز".
وأبدى الدويري تفاؤله بشأن إيجاد دور للمقاول الأردني في مشاريع إعادة الإعمار بسوريا، خاصة وأن المقاول الأردني ليس غريبا على السوق السورية لوجوده منذ سنوات ما قبل الأزمة وهناك العديد من المشاريع التي شارك بها.
وأشار إلى أهمية تفعيل وتشكيل لجنة فنية مشتركة بين نقابة المقاولين الأردنيين والسوريين وإعداد خريطة طريق لتيسير الإجراءات اللوجستية في التعامل بين الطرفين، والعمل على الربط بين الأطراف بما يساهم في انسيابية العمل دون وجود أي عوائق.
-
أخبار متعلقة
-
الدفاع المدني يخمد حريق باص في إربد
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
أكثر من 8000 زائر في احتفالية متحف الدبابات الملكي بعيد الاستقلال الـ79
-
الخارجية: السلطات الكندية تعثر على جثمان المواطن الأردني عمارين بعد اختفائه
-
وزير الاستثمار: الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز الاستثمار في الطفيلة
-
الصفدي: نتنياهو يأخذ المنطقة بأسرها رهينة لأهداف أيديولوجية خاصة
-
شلالات نياجرا تتزين بألوان العلم الأردني احتفالاً بعيد الاستقلال الـ79
-
السماح باستيراد رؤوس قاطرة عمرها اقل من 8 سنوات مقابل شطب القديمة