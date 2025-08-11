الإثنين 2025-08-11 04:15 م
 

مصطفى سعد الدين سونده في ذمة الله

فلرللاف
تعبيرية
 
الإثنين، 11-08-2025 02:41 م

الوكيل الإخباري-  إنا لله وإنا إليه راجعون
لله ما أعطى، ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بمقدار، وإنّا بقضاء الله راضون.
سبحان من تفرد بدوام العزة والبقاء، وكتب على خلقه الموت والفناء، ولم يشاركه أحد في خلوده، حتى الملائكة والأنبياء.

اضافة اعلان


إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنّا لفراقك لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا:
"إنا لله وإنا إليه راجعون."


قال تعالى:
(كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ)


وقال تعالى:
(وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)

البقاء لله وحده

 

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى،
ننعى وفاة والدي الحبيب: مصطفى سعد الدين جمعة سونده.


نسأل الله أن يغفر له، ويرحمه رحمة واسعة، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، ويسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.


الفقيد والد كل من: بشار، هبة، يزن، سُهى سونده
وأخو كل من: جمال، عامر، ناصر سونده، وابن عم فواز سونده، وأخوته الكرام.


تُقبل التعازي في جمعية كفر قدوم – الرابية، من الساعة 5:00 إلى 9:00 مساءً، اليوم الإثنين.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

 

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وفود رسمية تزور المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7

أخبار محلية وفود رسمية تزور المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7

المستشفى الميداني الأردني غزة/82 يستجيب لمناشدة إنسانية لأحد الصحفيين

أخبار محلية المستشفى الميداني الأردني غزة/82 يستجيب لمناشدة إنسانية لأحد الصحفيين

اول صوره لمركبة بالترميز الجديد

أخبار محلية تعرف على أعداد وقيمة الأرقام المميزة "ترميز 1" التي تم بيعها بأقل من 24 ساعة

جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي

أخبار محلية الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى المملكة العربية السعودية

فلرللاف

نعـي فـاضل مصطفى سعد الدين سونده في ذمة الله

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام يطلق مبادرة "سقيا رحمة" لمواجهة الأجواء الحارة والمغبرة

ننن

المرأة والجمال أظافر "البولكا دوت" لصيف 2025

غ

المرأة والجمال حلول سريعة لتشقق الشفاه.. كيف تستعيدين جمال ابتسامتكِ؟



 
 





الأكثر مشاهدة