تحذير من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

طقس مغبر
طقس مغبر
 
الإثنين، 11-08-2025 01:16 م
الوكيل الإخباري-   جدّد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات التحذير من مخاطر الحالة الجوية التي تتعرض لها المملكة، من ارتفاع على درجات الحرارة، وانتشار الغبار، وعدم الاستقرار الجوي.اضافة اعلان


وأكد المركز في بيان ضرورة اتباع النصائح والإرشادات الصادرة عن المركز والجهات المختصة.

وبعث المركز بحزمة نصائح للتعامل مع الحالة الجوية الراهنة:

عدم التعرّض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الظهيرة، والإكثار من شرب السوائل.

ضرورة ارتداء "الكمامات" في المناطق التي تشهد غبارًا وأتربة، وخصوصًا مرضى الأجهزة التنفسية.

الحذر من تشكّل السيول المفاجئة، خصوصًا في المناطق الجنوبية والشرقية.

عدم ترك الأطفال داخل المركبة المغلقة والمركونة تحت أشعة الشمس.

عدم السباحة إلا في الأماكن المخصصة، وتجنّب السباحة في البرك الزراعية.

عدم ترك المعقمات والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبة خلال ارتفاع درجات الحرارة.

ترشيد استهلاك الكهرباء لتخفيف الأحمال الكهربائية.

اتباع الإجراءات اللازمة لحماية الثروة الحيوانية والزراعية.
 
 
