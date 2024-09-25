هيئة الأوراق المالية تحذر من التعامل بالعملات الرقمية كوسيلة دفع

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه على المواطنين ضرورة التحقق من هوية أي شخص طبيعي يقوم بالتواصل معهم للترويج للتعامل مع شركات خدمات مالية مرخصة من قبل الهيئة، والتأكد إن كان ضمن كادر شركة مرخصة من خلال التواصل مع الشركة على الأرقام وسبل التواصل المبينة على مواقعها الالكترونية.
وتوضح الهيئة للمتعاملين بالبورصات الأجنبية بأن مسؤوليتها تنحصر بالرقابة على شركات الخدمات المالية المرخصة من قبلها لممارسة أعمال الخدمات المالية في البورصات الأجنبية والمتوفرة اسماؤها على الرابط التالي:
https://jsc.gov.jo/page/ar/tradingforeignsecurities
وتحذر الهيئة المواطنين مجدداً من التعامل بالعملات الرقمية كوسيلة دفع أو استثمار مؤكدة على ما جاء في قراراتها السابقة بخصوص ذلك المنشورة على الرابط التالي:
https://www.jsc.gov.jo/Links2/ar/regulatory_decisions
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