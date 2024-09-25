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هيئة الأوراق المالية تحذر من التعامل بالعملات الرقمية كوسيلة دفع

هيئة الأوراق المالية
هيئة الأوراق المالية
الأربعاء، 25-09-2024 10:22 م
الوكيل الإخباري-    أكدت هيئة الأوراق المالية  على المتعاملين بالبورصات الأجنبية وجوب استخدام وسائل الدفع المعتمدة من قبل الجهات الرقابية في المملكة الأردنية الهاشمية عند القيام بأي عمليات مالية تتعلق بالتداول في البورصات الأجنبية من خلال الشركات المرخصة من قبل الهيئة للتعامل بالبورصات الأجنبية.اضافة اعلان


وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه على المواطنين ضرورة التحقق من هوية أي شخص طبيعي يقوم بالتواصل معهم للترويج للتعامل مع شركات خدمات مالية مرخصة من قبل الهيئة، والتأكد إن كان ضمن كادر شركة مرخصة من خلال التواصل مع الشركة على الأرقام وسبل التواصل المبينة على مواقعها الالكترونية.

وتوضح الهيئة للمتعاملين بالبورصات الأجنبية بأن مسؤوليتها تنحصر بالرقابة على شركات الخدمات المالية المرخصة من قبلها لممارسة أعمال الخدمات المالية في البورصات الأجنبية والمتوفرة اسماؤها على الرابط التالي:

https://jsc.gov.jo/page/ar/tradingforeignsecurities

وتحذر الهيئة المواطنين مجدداً من التعامل بالعملات الرقمية كوسيلة دفع أو استثمار مؤكدة على ما جاء في قراراتها السابقة بخصوص ذلك المنشورة على الرابط التالي:

https://www.jsc.gov.jo/Links2/ar/regulatory_decisions
 
gnews

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