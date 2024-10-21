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هيئة الاتصالات: لا يمكن فنيا إنهاء مشكلة التشويش على الـ GPS

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 21-10-2024 11:04 م
الوكيل الإخباري-   قال مدير إدارة الطيف الترددي في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، نضال سمارة، الاثنين، إن الهيئة تتخذ جميع التدابير لإيقاف التشويش على نظام تحديد المواقع الجغرافية "GPS" في الأردن.اضافة اعلان


وأضاف سمارة  أن استمرارية مشكلة التشويش على نظام "GPS" تعتمد على استمرارية الأحداث الأمنية والعسكرية في المنطقة، ولا يمكن إنهاء المشكلة من خلال أنظمة فنية أخرى.

ونظام "جي بي أس" الأميركي يستخدم لتحديد الأماكن إلكترونيا عبر خرائط افتراضية على الهواتف المحمولة.

ولفت إلى أنه لا يمكن إنهاء مشكلة التشويش على الـ GPS فنيا، ولا يوجد أنظمة بديلة باستثناء الأنظمة العالمية المتاحة حاليا لغايات تجارية.

وأشار إلى أن مشكلة التشويش جرى رصدها في عدة مناطق في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مثل قبرص، لبنان، سوريا ،فلسطين، وغيرها.

وحول البدائل حاليا عن أنظمة GPS قال سمارة، إن الحلول المتاحة حاليا العودة للطرق التقليدية للوصول إلى الأماكن الجغرافية.

وتحدث سمارة عن عدم استجابة الجهات التي تسبب التشويش في هذه الفترة لجميع الطلبات سواء من الأردن أو دول الجوار.
 
gnews

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