"هيئة الطاقة" : الانتهاء من استبدال العدادات التقليدية بالذكية نهاية 2025

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة، زياد السعايدة، إن جميع محطات شركة الكهرباء الوطنية مؤتمتة، ويتم متابعتها من خلال مركز المراقبة والتحكم التابع للشركة.

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وأضاف السعايدة،السبت، أن هناك برنامج عمل لأتمتة شركات توزيع الكهرباء الثلاث (شركة الكهرباء الأردنية، شركة كهرباء إربد، وشركة توزيع الكهرباء)، حيث تجاوزت نسبة الأتمتة في هذه الشركات 85%.



وأشار إلى أن نسبة الإنجاز في تركيب العدادات الذكية وصلت إلى 60%، متوقعًا أن يتم الانتهاء من استبدال العدادات التقليدية بالعدادات الذكية بنهاية 2025.



وأوضح السعايدة أن هذا المؤشر يساعد الهيئة على متابعة عملية استدامة إرسال التيار الكهربائي للمشتركين من خلال غرف التحكم الموجودة لدى جميع شركات توزيع الكهرباء الثلاث.