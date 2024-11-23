"هيئة الطاقة" : الانتهاء من استبدال العدادات التقليدية بالذكية نهاية 2025

وأضاف السعايدة،السبت، أن هناك برنامج عمل لأتمتة شركات توزيع الكهرباء الثلاث (شركة الكهرباء الأردنية، شركة كهرباء إربد، وشركة توزيع الكهرباء)، حيث تجاوزت نسبة الأتمتة في هذه الشركات 85%.
وأشار إلى أن نسبة الإنجاز في تركيب العدادات الذكية وصلت إلى 60%، متوقعًا أن يتم الانتهاء من استبدال العدادات التقليدية بالعدادات الذكية بنهاية 2025.
وأوضح السعايدة أن هذا المؤشر يساعد الهيئة على متابعة عملية استدامة إرسال التيار الكهربائي للمشتركين من خلال غرف التحكم الموجودة لدى جميع شركات توزيع الكهرباء الثلاث.
وبيّن أن لدى هيئة تنظيم قطاع الطاقة برنامج عمل مع شركات توزيع الكهرباء، على أن يتم الانتهاء من عمليات تركيب العدادات الذكية في جميع محافظات المملكة من خلال هذه الشركات .
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