الأحد 2025-09-07 07:22 م
 

هيئة شباب كلنا الأردن فرع إربد تعلن بدء التسجيل في دورات متخصصة

الأحد، 07-09-2025 06:27 م
الوكيل الإخباري-  أعلن فرع هيئة شباب كلنا الأردن في إربد، عن فتح باب التسجيل في دورات تدريبية متخصصة ومعتمدة، وبرسوم رمزية، بالتعاون مع محطات المستقبل في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.اضافة اعلان


وقالت منسق الهيئة بإربد، عبير حتاملة، إن هذه الدورات تشتمل على دورة متخصصة في إدخال البيانات، وأخرى في الأعمال الإدارية المساندة، بواقع 60 ساعة تدريبية، وبرسوم رمزية مقدراها ديناران للدورة الواحدة.

وبينت أن هذه الدورات ستعقد أيام الأحد والإثنين والأربعاء بمقر الهيئة من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا، مبينة أن جميع الدورات معتمدة من وزارة الاقتصاد الرقمي وتشتمل على شهادة مصدّقة.

وقالت إنه يمكن التسجيل على رابط: https://forms.gle/j6MRNdMA9qEVsHYk7، ومن ثم زيارة مقر الهيئة بإربد لتأكيد الحجز ودفع الرسوم.
 
 
