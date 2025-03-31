الثلاثاء 2025-04-01 02:21 ص
 

وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو 1 تحتفل بعيد الفطر السعيد في أرض المهمة

ل
جانب من الاحتفالات
 
الإثنين، 31-03-2025 10:27 م

الوكيل الإخباري- احتفلت مرتبات وحدة الطائرات العمودية الأردنية/ الكونغو 1، المشاركة ضمن قوات حفظ السلام الدولية لدعم الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الاثنين، بعيد الفطر السعيد في أرض المهمة.

اضافة اعلان


وأدى الحضور صلاة العيد بمسجد الوحدة في منطقة الواجب.


ونقل قائد الوحدة في كلمة له، تهنئة ومباركة رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي لمرتبات الوحدة، وتمنياته لهم بالتوفيق والسداد بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وتقديره الكبير لعطائهم وتفانيهم في أداء الرسالة الإنسانية للمملكة الأردنية الهاشمية والقوات المسلحة، متمنياً لهم العودة الميمونة لوطنهم وذويهم.


يشار إلى أن مشاركة القوات المسلحة الأردنية في عمليات حفظ السلام تأتي في إطار المساهمة بتقديم يد العون الإنساني للشعوب المتضررة في مختلف مناطق الصراع في العالم، وحفظ الأمن والاستقرار فيها.

 
gnews

أحدث الأخبار

ت

الطقس الأردن.. طقس متقلب وتحول مفاجئ في الأجواء خلال الأيام المقبلة

ل

عربي ودولي الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية في أجواء محافظة مأرب

ا

عربي ودولي ترامب: هجمات الولايات المتحدة على الحوثيين ستستمر ما داموا يشكلون تهديدا للملاحة

ل

عربي ودولي البيت الأبيض يتهرب من الإجابة عن الأسئلة حول ولاية ترامب الثالثة

ت

منوعات كيف يجعلنا السعي وراء السعادة أكثر بؤسا؟

ل

فلسطين "أونروا": 408 من العاملين في المجال الإنساني ارتقوا في غزة منذ بداية الحرب

ا

فلسطين "التعاون الإسلامي" تدين مخططات الاستيطان في القدس المحتلة

ل

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط بنسبة تتراوح بين 3 و3.5%



 
 





الأكثر مشاهدة