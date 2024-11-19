ورشة توعوية في "تنظيم النقل البري" حول الأمن السيبراني

وأكد مدير عام الهيئة علاء الشبيلات خلال افتتاح الورشة، أهمية تطبيق الإطار العام للأمن السيبراني في الهيئة، إذ تزداد التحديات والتهديدات الرقمية نتيجة الاعتماد على الوسائل التكنولوجية في عمل الهيئة، ما يتطلب زيادة مستوى الوعي بأمن المعلومات في ظل الثورة الرقمية.
وأشاد الشبيلات بدور المركز الوطني للأمن السيبراني ودعمه للمؤسسات الحكومية في تطبيق الإطار العام للأمن السيبراني.
وتناولت الورشة التي هدفت إلى التوعية بمخاطر الاختراقات السيبرانية للبيانات وكيفية الوقاية منها، المفاهيم الأساسية والمخاطر السيبرانية وأنواعها والمنهجية المتبعة للتعامل معها في حال حدوثها، ودور المستخدمين في تعزيز الأمن السيبراني وزيادة الوعي الأمني فيما يتعلق بالممارسات الصحيحة عند التعامل مع البريد الإلكتروني والإنترنت لحفظ بيانات الهيئة من الاختراقات والحفاظ على أمن المعلومات الوطنية.
بترا
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