ورشة عمل لتعزيز حماية الموارد المائية في وادي الأردن

وأكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، الذي رعى الورشة، خلال استعراضه أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المياه في الأردن، أهمية التصدي للتحديات المائية وتداعيات التغير المناخي المتزايدة، مشيرا إلى أن تكرار الاعتداءات على المياه تشكل تحديا كبيرا أمام جهود توفير المياه للمواطنين والمزارعين.
وبين أن مشروع الناقل الوطني يعد خطوة استراتيجية تتماشى مع الرؤية الملكية لتعزيز الأمن المائي، والذي يوفر كميات إضافية لتلبية مختلف الاحتياجات، موضحا أن الاستراتيجية الوطنية للمياه تتضمن تعزيز الإدارة الفاعلة للموارد المتاحة، إلى جانب العمل على تحسين كفاءة استهلاك المياه، سواء كان ذلك من خلال المشروعات التكنولوجية أو بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية.
-
أخبار متعلقة
-
ورشة حول معايير النزاهة الوطنية بإربد
-
بلدية جرش تبحث التعاون مع المعهد الجمهوري الدولي
-
الحكومة: قانون الجرائم الإلكترونية جاء لحماية المجتمع والمواطنين
-
السفير الأردني في العراق يبحث تعزيز التعاون الأمني مع العراق
-
تخريج المشاركين في دورة "مبادئ طب الكوارث لأطباء المستقبل"باليرموك
-
اختتام دورة تعريف الملحقين العسكريين بالدفاع والدبلوماسية
-
"الهاشمية" تحقق إنجازا عالميا نوعيا بتسجيلها براءة اختراع لعلاج السرطان
-
وزير البيئة يدعو لاتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة الأولويات المناخية