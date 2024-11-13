ورشة عمل لتعزيز حماية الموارد المائية في وادي الأردن

الوكيل الإخباري- بدأت في عمان، اليوم الأربعاء، أعمال ورشة عمل وطنية نظمتها سلطة وادي الأردن، لمناقشة سبل حماية الموارد المائية في وادي الأردن وتعزيز الجهود الوطنية في مواجهة التحديات المتصاعدة في قطاع المياه.

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وأكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، الذي رعى الورشة، خلال استعراضه أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المياه في الأردن، أهمية التصدي للتحديات المائية وتداعيات التغير المناخي المتزايدة، مشيرا إلى أن تكرار الاعتداءات على المياه تشكل تحديا كبيرا أمام جهود توفير المياه للمواطنين والمزارعين.