 
الأربعاء 2024-11-13 10:11 م
 

ورشة عمل لتعزيز حماية الموارد المائية في وادي الأردن

وزارة المياه والري
وزارة المياه
الأربعاء، 13-11-2024 08:37 م

الوكيل الإخباري-   بدأت في عمان، اليوم الأربعاء، أعمال ورشة عمل وطنية نظمتها سلطة وادي الأردن، لمناقشة سبل حماية الموارد المائية في وادي الأردن وتعزيز الجهود الوطنية في مواجهة التحديات المتصاعدة في قطاع المياه.

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وأكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، الذي رعى الورشة، خلال استعراضه أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المياه في الأردن، أهمية التصدي للتحديات المائية وتداعيات التغير المناخي المتزايدة، مشيرا إلى أن تكرار الاعتداءات على المياه تشكل تحديا كبيرا أمام جهود توفير المياه للمواطنين والمزارعين.


وبين أن مشروع الناقل الوطني يعد خطوة استراتيجية تتماشى مع الرؤية الملكية لتعزيز الأمن المائي، والذي يوفر كميات إضافية لتلبية مختلف الاحتياجات، موضحا أن الاستراتيجية الوطنية للمياه تتضمن تعزيز الإدارة الفاعلة للموارد المتاحة، إلى جانب العمل على تحسين كفاءة استهلاك المياه، سواء كان ذلك من خلال المشروعات التكنولوجية أو بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية.

 
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