ارتفاع حرارة الأطفال.. طبيب يوضح متى تصبح خطيرة

ارتفاع حرارة الطفل: نصائح سريعة
الحرارة غالبًا بسبب عدوى فيروسية أو بكتيرية، وليست دائمًا خطيرة.
راجع الطبيب فورًا إذا:
تجاوزت الحرارة 39° لمدة يومين أو أكثر
ظهرت أعراض مثل صعوبة التنفس، القيء المستمر، طفح جلدي، أو ضعف الاستجابة
كان الطفل يعاني أمراضًا مزمنة
طرق منزلية لتخفيف الحرارة:
الترطيب بالماء أو الحليب
الكمادات الباردة
الملابس الخفيفة
خافضات الحرارة بعد استشارة الطبيب
التغذية المناسبة:
شوربات خفيفة، أرز، معكرونة، فواكه وخضار
تجنب الأطعمة الثقيلة والمشروبات الغازية
الحرارة رد فعل طبيعي للجسم لمحاربة العدوى، وغالبًا تتحسن تدريجيًا.
