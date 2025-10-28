الثلاثاء 2025-10-28 01:47 م
 

ارتفاع حرارة الأطفال.. طبيب يوضح متى تصبح خطيرة

تعبيرية
 
الثلاثاء، 28-10-2025 12:57 م

الوكيل الإخباري-   مع اقتراب موسم انتقال الفصول، تزداد فرص إصابة الأطفال بالفيروسات، ما يجعل ارتفاع حرارة الطفل من أبرز الأسباب التي تثير قلق الأمهات. رغم أن الحرارة غالبًا تكون رد فعل طبيعي للجسم لمحاربة العدوى، فإن مراقبة الطفل واتباع الإجراءات الصحيحة ضروريان لتجنب المضاعفات وضمان تعافيه بسرعة.

ارتفاع حرارة الطفل: نصائح سريعة
الحرارة غالبًا بسبب عدوى فيروسية أو بكتيرية، وليست دائمًا خطيرة.
راجع الطبيب فورًا إذا:
تجاوزت الحرارة 39° لمدة يومين أو أكثر
ظهرت أعراض مثل صعوبة التنفس، القيء المستمر، طفح جلدي، أو ضعف الاستجابة
كان الطفل يعاني أمراضًا مزمنة

طرق منزلية لتخفيف الحرارة:
الترطيب بالماء أو الحليب
الكمادات الباردة
الملابس الخفيفة
خافضات الحرارة بعد استشارة الطبيب


التغذية المناسبة:
شوربات خفيفة، أرز، معكرونة، فواكه وخضار
تجنب الأطعمة الثقيلة والمشروبات الغازية
الحرارة رد فعل طبيعي للجسم لمحاربة العدوى، وغالبًا تتحسن تدريجيًا.

 

 

 
 
