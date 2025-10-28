ارتفاع حرارة الأطفال.. طبيب يوضح متى تصبح خطيرة

الوكيل الإخباري- مع اقتراب موسم انتقال الفصول، تزداد فرص إصابة الأطفال بالفيروسات، ما يجعل ارتفاع حرارة الطفل من أبرز الأسباب التي تثير قلق الأمهات. رغم أن الحرارة غالبًا تكون رد فعل طبيعي للجسم لمحاربة العدوى، فإن مراقبة الطفل واتباع الإجراءات الصحيحة ضروريان لتجنب المضاعفات وضمان تعافيه بسرعة.



ارتفاع حرارة الطفل: نصائح سريعة

الحرارة غالبًا بسبب عدوى فيروسية أو بكتيرية، وليست دائمًا خطيرة.

راجع الطبيب فورًا إذا:

تجاوزت الحرارة 39° لمدة يومين أو أكثر

ظهرت أعراض مثل صعوبة التنفس، القيء المستمر، طفح جلدي، أو ضعف الاستجابة

كان الطفل يعاني أمراضًا مزمنة

اضافة اعلان



طرق منزلية لتخفيف الحرارة:

الترطيب بالماء أو الحليب

الكمادات الباردة

الملابس الخفيفة

خافضات الحرارة بعد استشارة الطبيب