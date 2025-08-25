الإثنين 2025-08-25 08:51 م
 

ورشة للتعريف بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بمديرية صحة الزرقاء

الإثنين، 25-08-2025 07:28 م
الوكيل الإخباري-  نظمت مديرية الصحة في محافظة الزرقاء اليوم الاثنين، ورشة تدريبية خصصت للتعريف بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بمشاركة ضابط الارتباط في وزارة الصحة محمد قطيشات، وحضور مدير المديرية الدكتور خالد عبد الفتاح، إلى جانب مساعديه ورؤساء الأقسام والوحدات والشعب وعدد من مديري المراكز الصحية.اضافة اعلان


وأوضح مدير صحة الزرقاء الدكتور خالد عبد الفتاح، أن هذه الدورة تأتي في إطار تعزيز قيم الشفافية وترسيخ نهج النزاهة المؤسسية، مشيراً إلى أن الورشة تناولت عدداً من المحاور الرئيسية، أبرزها: التعريف بدور الهيئة وصلاحياتها، استعراض صور وأشكال جرائم الفساد، وآليات إنفاذ القوانين ذات الصلة، إضافة إلى سبل الوقاية من الفساد والحد من انعكاساته السلبية على مؤسسات الدولة والمجتمع.

وبيّن أن الدورة فتحت المجال للحوار وتبادل الاستفسارات مع المشاركين، الذين بلغ عددهم 22 موظفاً، مؤكداً أن الهدف من هذه اللقاءات الدورية هو إشراك جميع العاملين في مديرية صحة الزرقاء ومراكزها التابعة في برامج التوعية، بما يضمن بناء ثقافة مؤسسية تقوم على محاربة الفساد وتعزيز النزاهة.

وأفاد الدكتور عبد الفتاح بأن هذه الورش ستعقد بشكل منتظم ودوري حتى تشمل جميع الموظفين، انطلاقاً من قناعة راسخة بأهمية نشر المعرفة والإجراءات العملية المتعلقة بمكافحة الفساد، وصولاً إلى ترسيخ بيئة عمل نزيهة وشفافة تخدم المصلحة العامة وتعزز ثقة المواطنين بالقطاع الصحي.
 
 
