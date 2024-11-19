وزارة التربية تطلق قناتها على "واتساب" وتوسع منصاتها الرقمية

07:43 م

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الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء قناة خاصة على تطبيق واتساب- WhatsApp، تتيح للمشتركين فيها التواصل والاطلاع على أخبار وإنجازات الوزارة والإعلانات المتعلقة بها. اضافة اعلان





وتأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن إستراتيجية الوزارة الرامية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور ومواكبة التطورات على صعيد منصات التواصل الإجتماعي في إطار التطور التقني المستمر لها، واستثمارها لأحدث التقنيات التكنولوجية، لمواكبة ثورة المعلومات والتسارع الرقمي العالمي، لتعزيز قنوات الاتصال والتواصل مع وسائل الإعلام والمجتمع.



وسبق أن أطلقت الوزارة حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي " فيسبوك، انستغرام، لنكد ان، إكس، يوتيوب، ساوندكلاود"