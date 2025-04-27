وزارة التنمية الاجتماعية تعقد إجتماعاً لمتابعة توفير حضانات في المناطق الصناعية في مختلف أنحاء المملكة

الوكيل الإخباري- ترأست وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم الأحد، إجتماعاً لمتابعة توفير حضانات في المناطق الصناعية في مختلف أنحاء المملكة، بحضور مدير عام غرفة صناعة الأردن د. ماهر المحروق، وممثلة منظمة العمل الدولية في الأردن السيدة امل موافي.



وأشارت بني مصطفى إلى أهمية توفير الحضانات لأطفال العاملات في القطاع الصناعي، كواحدة من أولويات إستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، وللحاجة الملموسة لوجود أماكن رعاية آمنة لأطفال العاملات، بهدف تشجيع النساء على الإلتحاق بسوق العمل في القطاع الصناعي، ما ينعكس إيجاباً على بيئة العمل للنساء وديمومتها.



وأضافت، أنه في إطار التصور لتوفير الحضانات في المناطق الصناعية، فقط تم التنسيق للبدء بخطوات ملموسة من إجراء زيارات وكشف للمناطق الصناعية خلال الفترة القادمة، بهدف التعرف على أماكن استحداث الحضانات في المناطق الصناعية، من خلال فريق فني من الوزارة واللجنة الوزارية ومنظمة العمل الدولية وغرفة صناعة الأردن.

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