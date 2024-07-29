وزارة الخارجية تدعو الأردنيين إلى تجنب السفر إلى لبنان

الوكيل الإخباري - دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، المواطنين الأردنيين، إلى تجنب السفر إلى الجمهورية اللبنانية، "حرصاً على سلامتهم وذلك في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن"، بحسب بيان للوزارة الاثنين.



وجدد الناطق باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في لبنان إلى "ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن المناطق التي تشهد توتراً، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات اللبنانية المختصة بهذا الخصوص".



‏كما جدد السفير القضاة دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في لبنان إلى التسجيل الفوري على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت من خلال الرابط التالي:

https://mfa.gov.jo/ar/embassy/Beirut/form



والتواصل مع الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة من خلال الأرقام التالية: