وزارة الخارجية تدعو الأردنيين إلى تجنب السفر إلى لبنان

وجدد الناطق باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في لبنان إلى "ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن المناطق التي تشهد توتراً، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات اللبنانية المختصة بهذا الخصوص".
كما جدد السفير القضاة دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في لبنان إلى التسجيل الفوري على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت من خلال الرابط التالي:
والتواصل مع الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة من خلال الأرقام التالية:
•الخط الساخن للسفارة الأردنية في بيروت: 0096181699837.
•وحدة مركز العمليات في الوزارة:
•00962799562903
•00962799562471
•00962799562193
أو عبر البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: [email protected]
-
اقرأ أيضاً
-
وزارة الشباب تعقد جلسات تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي
-
أمسية فنية ضمن فعاليات مهرجان جرش في مركز إربد الثقافي
-
كلنا الأردن تختتم برنامجا تدريبيا حول التسويق الإلكتروني بالعقبة
-
دورة في جامعة آل البيت حول الإدارة الفاعلة للمياه الجوفية
-
اكتمال قائمة حزب الاتحاد الوطني للدائرة الثالثة في عمان