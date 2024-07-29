 
الإثنين 2024-07-29 11:26 م
 
 

وزارة الخارجية تدعو الأردنيين إلى تجنب السفر إلى لبنان

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
الإثنين، 29-07-2024 09:29 م

 

 الوكيل الإخباري - دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، المواطنين الأردنيين، إلى تجنب السفر إلى الجمهورية اللبنانية، "حرصاً على سلامتهم وذلك في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن"، بحسب بيان للوزارة الاثنين.


وجدد الناطق باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في لبنان إلى "ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن المناطق التي تشهد توتراً، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات اللبنانية المختصة بهذا الخصوص".


‏كما جدد السفير القضاة دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في لبنان إلى التسجيل الفوري على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت من خلال الرابط التالي:

 

https://mfa.gov.jo/ar/embassy/Beirut/form


والتواصل مع الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة من خلال الأرقام التالية:


‏•الخط الساخن للسفارة الأردنية في بيروت: 0096181699837.
‏•وحدة مركز العمليات في الوزارة:
‏•00962799562903
‏•00962799562471
‏•00962799562193
‏أو عبر البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: ⁦‪[email protected]

كلمات مفتاحية
gnews

أحدث الأخبار

هيئة الأوراق المالية

اقتصاد محلي هيئة الأوراق المالية تبحث التعاون مع منتدى المستثمر العربي العالمي

جانب من الجلسات التعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

أخبار محلية وزارة الشباب تعقد جلسات تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

جانب من قصف الاحتلال

عربي ودولي أنباء بأن الضربة المتوقعة على لبنان ستكون محدودة

جانب من الأمسية

أخبار محلية أمسية فنية ضمن فعاليات مهرجان جرش في مركز إربد الثقافي





 


 



الأكثر مشاهدة