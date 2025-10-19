حدث نادر يجمع عمرو دياب وراغب علامة (فيديو)

وعن لقائهما الأخير في أحد حفلات الزفاف بالقاهرة، قال علامة إن الأجواء كانت ودية، وشهدت مزاحًا بينهما حول من يغني أغنية الآخر، حيث أبدى دياب رغبته في غناء "مغرم يا ليل"، فيما قال علامة إنه يود غناء "حبيبي يا نور العين".
وأعرب علامة عن محبته لعمرو دياب واصفًا إياه بـ"الفنان الناجح والذكي"، متمنيًا إقامة حفل مشترك يجمعهما قريبًا، سواء في مصر أو لبنان أو أي بلد عربي، معتبرًا أن اللقاء سيكون لحظة فنية استثنائية للجمهور.
