حدث نادر يجمع عمرو دياب وراغب علامة (فيديو)

الوكيل الإخباري- تحدث النجم اللبناني راغب علامة عن طبيعة المنافسة التي جمعته بالنجم المصري عمرو دياب، مؤكدًا أنها كانت شريفة وهادفة لإسعاد الجمهور، نافياً وجود أي خلافات شخصية بينهما. وأوضح أن الإعلام ضخّم من هذه المنافسة، لكنها ظلت في إطار فني راقٍ.

وعن لقائهما الأخير في أحد حفلات الزفاف بالقاهرة، قال علامة إن الأجواء كانت ودية، وشهدت مزاحًا بينهما حول من يغني أغنية الآخر، حيث أبدى دياب رغبته في غناء "مغرم يا ليل"، فيما قال علامة إنه يود غناء "حبيبي يا نور العين".



وأعرب علامة عن محبته لعمرو دياب واصفًا إياه بـ"الفنان الناجح والذكي"، متمنيًا إقامة حفل مشترك يجمعهما قريبًا، سواء في مصر أو لبنان أو أي بلد عربي، معتبرًا أن اللقاء سيكون لحظة فنية استثنائية للجمهور.