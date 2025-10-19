الأحد 2025-10-19 01:20 م
 

حدث نادر يجمع عمرو دياب وراغب علامة (فيديو)

ع
عمرو دياب وراغب علامة
 
الأحد، 19-10-2025 01:03 م

الوكيل الإخباري-  تحدث النجم اللبناني راغب علامة عن طبيعة المنافسة التي جمعته بالنجم المصري عمرو دياب، مؤكدًا أنها كانت شريفة وهادفة لإسعاد الجمهور، نافياً وجود أي خلافات شخصية بينهما. وأوضح أن الإعلام ضخّم من هذه المنافسة، لكنها ظلت في إطار فني راقٍ.

اضافة اعلان


وعن لقائهما الأخير في أحد حفلات الزفاف بالقاهرة، قال علامة إن الأجواء كانت ودية، وشهدت مزاحًا بينهما حول من يغني أغنية الآخر، حيث أبدى دياب رغبته في غناء "مغرم يا ليل"، فيما قال علامة إنه يود غناء "حبيبي يا نور العين".


وأعرب علامة عن محبته لعمرو دياب واصفًا إياه بـ"الفنان الناجح والذكي"، متمنيًا إقامة حفل مشترك يجمعهما قريبًا، سواء في مصر أو لبنان أو أي بلد عربي، معتبرًا أن اللقاء سيكون لحظة فنية استثنائية للجمهور.

 

 

لبنان 24 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

gyui

أخبار الشركات بيئة العمل العادلة: الأساس الاستراتيجي لمستقبل مستدام

ةة

فن ومشاهير "باع جميع ممتلكاته وغادر تركيا".. بوراك أوزجيفيت يحسم الجدل

خ0

فن ومشاهير بعد 30 عاما… مفاجأة غير متوقعة عن مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"

ع

فن ومشاهير حدث نادر يجمع عمرو دياب وراغب علامة (فيديو)

جانب من الاعتداء

خاص بالوكيل طالب يتعرض للتنمر والضرب داخل مدرسة في مأدبا ومطالبات بمحاسبة المعتدين

ل

فن ومشاهير للمرة الثانية.. إصابة الملحن المصري مصطفى جاد بقطع في وتر أكيليس

لا

فن ومشاهير ليلى فريد.. فنانة مصرية شابة تدخل غينيس بعد مشاركتها في افتتاح الجونة

ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثاني من تشرين الأول الحالي، مقارنة مع أسعارها في الأسبوع الأول من ذات الشهر، بحسب النشرة الأسبوعية التي تصدرها وزارة الطاقة والثروة الم

اقتصاد محلي الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا



 
 





الأكثر مشاهدة