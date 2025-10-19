الأحد 2025-10-19 01:19 م
 

بعد 30 عاما… مفاجأة غير متوقعة عن مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"

خ0
مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"
 
الأحد، 19-10-2025 01:10 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الفنان الشاب عمر رياض، نجل الفنان محمد رياض، بدء التحضيرات لتقديم جزء ثانٍ من المسلسل المصري الشهير "لن أعيش في جلباب أبي"، بعد نحو ثلاثين عامًا على عرض الجزء الأول الذي يُعد من أبرز علامات الدراما المصرية.

اضافة اعلان


وكشف عمر رياض عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" عن المشروع الجديد، قائلاً: "قالوا إن الحكاية خلصت، بس في حكايات بتختار ترجع نفسها.. لن أعيش في جلباب أبي 2"، في إشارة إلى عودة العمل الذي لا يزال يحظى بمكانة خاصة لدى الجمهور المصري والعربي.
وأوضح أن فكرة الجزء الثاني طُرحت مؤخرًا، بدافع من النجاح الكبير الذي حق

قه العمل الأصلي، مشيرًا إلى أن النسخة الجديدة ستحمل روح الجيل الحالي مع الحفاظ على الخط الدرامي الأصيل الذي أحبّه المشاهدون. وأعرب عن أمنيته بعودة جميع أبطال المسلسل، خاصة الفنانة الكبيرة عبلة كامل، مؤكدًا أن هناك مفاجآت سيتم الإعلان عنها لاحقًا.


وسيعود الفنان محمد رياض لتجسيد شخصية "عبد الغفور البرعي"، بينما يتولى نجله عمر دور "عبد الوهاب"، الذي قدمه سابقًا النجم الراحل مصطفى متولي، في تطور درامي يعكس امتداد الحكاية لجيل جديد. وأكد عمر وجود مفاوضات مع إحدى شركات الإنتاج للبدء في تنفيذ المشروع قريبًا.


يُذكر أن "لن أعيش في جلباب أبي" عُرض لأول مرة عام 1995 وحقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا. المسلسل من بطولة نور الشريف، عبلة كامل، محمد رياض، مصطفى متولي، حنان ترك، ناهد رشدي، ووفاء صادق، ومن إخراج أحمد توفيق، وسيناريو مصطفى محرم عن قصة لإحسان عبد القدوس. وقد رحل عن عالمنا عدد من أبطاله خلال السنوات الماضية، أبرزهم نور الشريف ومصطفى متولي.

 

لبنان 24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

gyui

أخبار الشركات بيئة العمل العادلة: الأساس الاستراتيجي لمستقبل مستدام

ةة

فن ومشاهير "باع جميع ممتلكاته وغادر تركيا".. بوراك أوزجيفيت يحسم الجدل

خ0

فن ومشاهير بعد 30 عاما… مفاجأة غير متوقعة عن مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"

ع

فن ومشاهير حدث نادر يجمع عمرو دياب وراغب علامة (فيديو)

جانب من الاعتداء

خاص بالوكيل طالب يتعرض للتنمر والضرب داخل مدرسة في مأدبا ومطالبات بمحاسبة المعتدين

ل

فن ومشاهير للمرة الثانية.. إصابة الملحن المصري مصطفى جاد بقطع في وتر أكيليس

لا

فن ومشاهير ليلى فريد.. فنانة مصرية شابة تدخل غينيس بعد مشاركتها في افتتاح الجونة

ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثاني من تشرين الأول الحالي، مقارنة مع أسعارها في الأسبوع الأول من ذات الشهر، بحسب النشرة الأسبوعية التي تصدرها وزارة الطاقة والثروة الم

اقتصاد محلي الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا



 
 





الأكثر مشاهدة