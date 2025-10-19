بعد 30 عاما… مفاجأة غير متوقعة عن مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"

الوكيل الإخباري- أعلن الفنان الشاب عمر رياض، نجل الفنان محمد رياض، بدء التحضيرات لتقديم جزء ثانٍ من المسلسل المصري الشهير "لن أعيش في جلباب أبي"، بعد نحو ثلاثين عامًا على عرض الجزء الأول الذي يُعد من أبرز علامات الدراما المصرية.

وكشف عمر رياض عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" عن المشروع الجديد، قائلاً: "قالوا إن الحكاية خلصت، بس في حكايات بتختار ترجع نفسها.. لن أعيش في جلباب أبي 2"، في إشارة إلى عودة العمل الذي لا يزال يحظى بمكانة خاصة لدى الجمهور المصري والعربي.

وأوضح أن فكرة الجزء الثاني طُرحت مؤخرًا، بدافع من النجاح الكبير الذي حق

قه العمل الأصلي، مشيرًا إلى أن النسخة الجديدة ستحمل روح الجيل الحالي مع الحفاظ على الخط الدرامي الأصيل الذي أحبّه المشاهدون. وأعرب عن أمنيته بعودة جميع أبطال المسلسل، خاصة الفنانة الكبيرة عبلة كامل، مؤكدًا أن هناك مفاجآت سيتم الإعلان عنها لاحقًا.



وسيعود الفنان محمد رياض لتجسيد شخصية "عبد الغفور البرعي"، بينما يتولى نجله عمر دور "عبد الوهاب"، الذي قدمه سابقًا النجم الراحل مصطفى متولي، في تطور درامي يعكس امتداد الحكاية لجيل جديد. وأكد عمر وجود مفاوضات مع إحدى شركات الإنتاج للبدء في تنفيذ المشروع قريبًا.



يُذكر أن "لن أعيش في جلباب أبي" عُرض لأول مرة عام 1995 وحقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا. المسلسل من بطولة نور الشريف، عبلة كامل، محمد رياض، مصطفى متولي، حنان ترك، ناهد رشدي، ووفاء صادق، ومن إخراج أحمد توفيق، وسيناريو مصطفى محرم عن قصة لإحسان عبد القدوس. وقد رحل عن عالمنا عدد من أبطاله خلال السنوات الماضية، أبرزهم نور الشريف ومصطفى متولي.