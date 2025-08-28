وزارة الصناعة تنظم ورشة لتعزيز ريادة الأعمال وتمكين المرأة

الوكيل الإخباري- نظمت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومنظمة العمل الدولية، اليوم الخميس، ورشة عمل بعنوان: "فكرتك جاهزة بس مشروعك لأ"، في جامعة الحسين التقنية، بمشاركة طلبة الجامعة وأصحاب مشاريع ناشئة مستفيدين من حاضنات الأعمال.

وتهدف الورشة إلى توعية المشاركين بالإجراءات العملية لتأسيس المشاريع وبدء النشاط التجاري، والتعريف بالأطر الوطنية والدولية الداعمة للأعمال، من خلال الإرشاد العملي وعرض نماذج ناجحة لسيدات أعمال أردنيات.



وأكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، أهمية ريادة الأعمال كأداة أساسية لتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى المفارقة بين ارتفاع نسب تعليم النساء الجامعي، حيث بلغت 60 بالمئة من الخريجين وانخفاض مشاركتهن الاقتصادية بنسبة 14–15 بالمئة، مع ضرورة رفع هذه النسبة لضمان استثمار الكفاءات الوطنية.



وأشارت إلى الإصلاحات التشريعية التي عدلت مؤخرًا في قوانين العمل والضمان الاجتماعي لتوفير بيئة عمل صديقة للمرأة، إضافة إلى إنجازات اللجنة الوطنية ومنها إعداد خارطة للريادة النسائية واعتماد تعريف وطني للمنشآت المملوكة أو المدارة من قبل النساء، ما يسهم في توجيه برامج الدعم بشكل أدق.



من جانبها، أكدت عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتورة مريم بلتاوي، دور الجامعة باحتضان المبادرات الريادية وبرامج الشباب، وفق فلسفة تعتبر اليوم الأول للطالب في الجامعة بداية لمسيرته العملية، موضحة أن الجامعة تدعم الطلبة من خلال التدريس التطبيقي والشراكات مع مؤسسات وطنية ودولية، وأن عددًا من الطلبة أسسوا شركات ناشئة تقدم خدمات حقيقية داخل الجامعة وخارجها.



بدورها، أوضحت مديرة برنامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية، ريم أصلان، أن المنظمة تضع معايير عمل دولية تضمن الحق في العمل اللائق والمساواة في الأجور وبيئة آمنة، مستعرضة أهم الأدوات لدعم الرياديين، أبرزها تطوير أنظمة السوق، إلى جانب برامج تدريبية وجاهية وإلكترونية ساعدت العديد من الرياديين الأردنيين على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة.



ولفتت إلى فرص واعدة في قطاعات، مثل الاقتصاد الأخضر واقتصاد الرعاية، مؤكدة أن نجاح المشاريع يعتمد على الإدارة الجيدة والتخطيط وتشكيل فرق عمل قوية.



من جهتها، أكدت مساعد أمين عام الوزارة للشؤون الفنية المهندسة ياسمين خريسات، أهمية عمل الوزارة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال السياسات والمبادرات الداعمة، مشيرة إلى أن الورشة تهدف إلى تعريف الطلبة والرياديين بإجراءات التسجيل والترخيص والالتزامات القانونية، وأهمية التشبيك مع الجهات الداعمة.



وأشارت إلى إنشاء وحدة لتمكين المرأة داخل الوزارة، إلى جانب التعاون مع اللجنة الوطنية لدعم دور النساء في الاقتصاد، مؤكدة التزام الوزارة بدعم وتمكين الشباب والنساء.



وتضمن برنامج الورشة جلستين رئيسيتين؛ الأولى قدمت فيها المؤسسة والمديرة العامة لشركة "أداء لاستشارات التنمية المستدامة" الدكتورة ميسون الخريسات،، تجربتها في تحويل فكرتها إلى مشروع واقعي مرورًا بالإجراءات القانونية والدعم المتاح.