وزيرة التخطيط: نسبة النمو الاقتصادي بلغت 2.7% وهو مؤشر إيجابي

وأكدت طوقان خلال إيجاز صحفي عُقد مع ختام الجلسات القطاعية لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029، أن التكاملية مع القطاع الخاص ستكون عامل أساسي في الوصول لمستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي التي تم وضعها في عام 2022.
وأشارت طوقان إلى أن نسبة النمو الاقتصادي بلغت 2.7% وهو مؤشر إيجابي نسعى لزيادته.
وتابعت، "سننظر في مخرجات هذه الجلسات مع وزراء كل قطاع لتحديد أهم المشاريع التي ستحقق أثرا اقتصاديا ليتم إدراجها في البرنامج التنفيذي الثاني".
وبينت طوقان أن الحكومة تعمل على إدراج مشاريع نوعية وليس كمية في البرنامج التنفيذي الثاني.
وأكدت أن الحكومة تضع جميع الممكنات المطلوبة، سواء كانت تشريعات أو إجراءات أو قرارات، من شأنها أن تُحدث أثرا اقتصاديا وتحسّن مستوى الخدمات، وذلك بالتكاملية مع القطاع الخاص.
-
أخبار متعلقة
-
الوطني لمكافحة الأوبئة ينفذ تدريبا لضبط العدوى في معان
-
بلدية بني كنانة تدعو للمحافظة على بيئة المنطقة
-
"الخيرية الهاشمية": استمرار تنفيذ مشاريع سقيا الماء والوجبات الساخنة على الأهل بغزة
-
تنشيط السياحة تختتم المعرض المتنقل في طوكيو واوساكا
-
"حقوق الأردنية" تتأهل لنهائيات مسابقة الأمم المتحدة للمحاكمات الصورية
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
القضاة يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة الغنيمات