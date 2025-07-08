وزيرة التنمية الاجتماعية تستقبل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية

الوكيل الإخباري- استقبلت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، نظيرتها السورية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، والوفد المرافق لها، بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في عمان إحسان الرمان، في إطار زيارة رسمية تستمر ليومين، وتشمل الاطلاع على البرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة والوحدات التابعة لها، وسجل الجمعيات وصندوق المعونة الوطنية، بحضور المعنيين من الوزارة والصندوق.

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‏واستهلت بني مصطفى اللقاء بالترحيب بالوفد الرسمي السوري، والتأكيد على عمق الأواصر الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وقيادتيهما الحكيمتين، وعلى أهمية التعاون والتنسيق والإطلاع على الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات المستهدفة، بما يسهم في جهود الإصلاح والتعافي المبذولة من أجل مستقبل أفضل للأشقاء في سوريا.

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‏وقالت أن الأردن أطلق مع بداية المئوية الثانية للدولة وبتوجيهات ملكية سامية مسارات التحديث، وكان هناك حرص كبير على ترجمة التوجيهات الملكية السامية بموائمتها مع الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025-2033)، بمحاورها الأربعة، كرامة وتمكين وفرصة وصمود، والتوسع في نطاق شمولها للفئات الإجتماعية الأكثر حاجة، وقد استجابت حكومة دولة د. جعفر حسان من خلال إلتزامها بزيادة شمول الفئات المستهدفة ضمن نطاق الحماية الاجتماعية.

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