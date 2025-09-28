الأحد 2025-09-28 01:43 م
 

وزيرة التنمية الاجتماعية تقوم بزيارة مفاجئة وتصدر توجيهات

وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى
وفاء بني مصطفى
 
الأحد، 28-09-2025 11:50 ص
الوكيل الإخباري-   تفقدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، صباح اليوم الأحد، خلال زيارة مفاجئة دار تربية وتأهيل الأحداث في عمان، اطلعت خلالها على واقع الخدمات المقدمة لفئة الأحداث المحكومين والموقوفين فيها، ضمن نهج الوزارة المستمر في متابعة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة في دور الرعاية والوحدات الإدارية التابعة لها.  اضافة اعلان


وتجوّلت بني مصطفى في مرافق الدار، موعزةً لكادر العاملين فيها بالتركيز على إكساب الأحداث من منتفعي الدار المهارات الحياتية والمهنية، من خلال البرامج التي تشمل تعديل السلوك ورفع الوعي وإعادة التأهيل، بهدف مساعدتهم على اندماجهم في المجتمع. 
 
كما أوعزت بضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للأحداث في كافة الإجراءات المتعلقة بهم، وتوفير بيئة آمنة وصحية لهم، والتأكد المستمر من إجراءات السلامة العامة في الدار.  

وعلى صعيد آخر، تفقدت بني مصطفى مديرية مكافحة التسول التابعة للوزارة، في طبربور بالعاصمة عمان، حيث أكدّت على ضرورة تكثيف الحملات التي تقوم بها لجان مكافحة التسول في كافة أنحاء المملكة، مشيرة إلى أهمية الجهود التكاملية مع مديرية الأمن العام والجهات القضائية المختصة، والحكام الإداريين، والجهات ذات العلاقة. 

وأشارت إلى أهمية البرامج التأهيلية للأحداث ممن يجري ضبطهم في الحملات، مبينة أن هذه الفئة بحكم القانون هي فئة محتاجة للحماية والرعاية، ومن واجبنا حمايتها من الأثار السلبية ومخاطر وجودها في الطرقات العامة والشوارع.    

وشدّدت على أهمية التوعية المجتمعية في مجال مكافحة التسول، وذلك من خلال رفع الوعي بمخاطر وآثار التسول، والتركيز على دور المواطنين في الإبلاغ عن حالات التسول، موعزةً بقيام اللجان بالمتابعة الفورية والعاجلة لكافة الملاحظات أو الشكاوى الواردة من المواطنين على مدار الساعة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

قل

طب وصحة هل يسبب واقي الشمس نقص فيتامين D؟ إليك الحقيقة

قل

طب وصحة أيّها أكثر صحّة؟ القهوة الساخنة أم الباردة أم المثلّجة؟

الاء المجالي

أخبار محلية اليوم الوطني السعودي 95

لافتة عليها صورة المرشد الإيراني علي خامنئي

عربي ودولي كالاس: إعادة العقوبات على طهران لا تعني نهاية الدبلوماسية معها

25

المرأة والجمال 3 أسباب لتساقط الشعر.. طبيبة تكشفها

غزة

فلسطين 66 ألف شهيد حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

تله

أخبار الشركات سامسونج تبدأ الإطلاق الرسمي لواجهة ‘One UI 8’ على أجهزة ‘Galaxy’

25

المرأة والجمال طبيب يحذر من 4 منتجات شائعة تضر البشرة



 
 





الأكثر مشاهدة