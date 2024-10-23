وزيرة النقل تلتقي مسؤولين من الخطوط الملاحية PIL

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الوكيل الإخباري- التقت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني في وزارة النقل مسؤولين من شركة الخطوط الملاحية PIL مكتب دبي سنغافورة. اضافة اعلان





وحضر اللقاء المسؤول التجاري لمكتب دبي سنغافورة ليونيل تشاتيلت والمدير الإقليمي يوغو فانسنت ومدير التعاون السيد اقبال، ومن مكتب عمان ردين قعوار وعماد السكاكيني، كما حضر اللقاء امين عام وزارة النقل المهندس فارس أبو دية.



وأكدت التهتموني خلال اللقاء أهمية مواكبة معايير التطور في مجالات النقل البحري والاستدامة البيئية والطاقة المستحدثة، مشيرة الى الدور الذي تقوم به الوزارة بالتعاون مع جميع الجهات لجذب الخطوط الملاحية العالمية الى ميناء العقبة.



واستعرض الضيوف أهم الخطط التي تقوم بها الشركة على انجازها في مجال النقل البحري العالمي واعداد البواخر والحاويات التي ترد ميناء العقبة من خلال الشركة، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية خدمة ميناء العقبة ضمن مسارات خطوطهم.



يذكر ان الخطوط الملاحية PIL هي واحدة من أكبر 12 خطا ملاحيا عالميا بحجم اسطول يزيد عن 100 باخرة مختلفة الاحجام وتخدم نحو 90 دولة عبر العالم.



وتخدم هذه الشركة ميناء العقبة بنحو 23 باخرة ذات تردد منتظم بلغت حجم مناولتها عبر الميناء منذ بداية العام الحالي حوالي 40 الف حاوية مكافئة.