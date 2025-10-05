وزير البيئة يؤكد أهمية الشراكة مع الجمعيات البيئية

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة لقاءات يعقدها وزير البيئة مع الجمعيات البيئية في مختلف مناطق المملكة، والتي ستشمل في المرحلة المقبلة إقليمي الشمال والجنوب، بهدف تعزيز قنوات التواصل، وتبادل الخبرات ومناقشة التحديات البيئية المشتركة، ووضع آليات عمل تكاملية بين الوزارة والجمعيات.
وأشاد سليمان بالدور الحيوي للجمعيات البيئية من مبادرات ومشاريع ميدانية، تهدف إلى حماية ونشر الوعي البيئي، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تأتي في إطار حرص الوزارة على بناء شراكات فعّالة مع مؤسسات المجتمع المدني في جميع المحافظات، وبما يسهم في الارتقاء بالعمل البيئي المؤسسي والميداني.
وشدد على أن حماية البيئة ومواردها الطبيعية مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تكاتف الجهود بين جميع الأطراف، مؤكدًا التزام الوزارة بمواصلة عقد اللقاءات التشاورية مع الجمعيات البيئية في جميع الأقاليم، لتعزيز الشراكة وتحقيق الأهداف الوطنية في حماية البيئة، والحفاظ على بيئة نظيفة ومستدامة للأجيال المقبلة.
بدوره، أكد عربيات أهمية هذا اللقاء في توطيد التعاون مع الجمعيات البيئية في إقليم الوسط، مثمنًا جهودها في تنفيذ المبادرات المجتمعية والمشاريع البيئية التطوعية.
وأشار إلى أن الوزارة ستواصل دعمها وتمكينها لتكون شريكًا فاعلًا في حماية البيئة الوطنية.
وخلال اللقاء، جرى استعراض أبرز التحديات البيئية التي تواجه إقليم الوسط، ومناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والجمعيات البيئية من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ المشاريع الميدانية في مجالات زراعة الأشجار، وإدارة النفايات، وتنظيف المواقع العامة، وحملات التوعية البيئية.
كما قُدمت مجموعة من المقترحات ركزت على أهمية إشراك الجمعيات في صياغة السياسات البيئية، وتوسيع دورها في تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
-
أخبار متعلقة
-
العمد عضوا بمجلس أمناء جائزة الإدارة الحصيفة
-
وزير الشباب يبحث التعاون الرياضي مع مديرة الجمعية الأردنية للماراثونات
-
مركز صحي المفرق الأولي يباشر عمله في موقعه الجديد
-
اتفاقية تعاون بين التنمية الاجتماعية وجمعية يد العون للإغاثة
-
تعيين وسيم الحداد مديرا عاما لبنك تنمية المدن والقرى
-
الأردن ينضم لاتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود
-
إقرار نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال
-
مجلس الوزراء يقر نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر