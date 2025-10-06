بعد الغاء شرط الفيزا .. اردني حاول السفر الى روسيا وهذا ما حدث معه#برنامج_الوكيل #سوشال_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/NQCMFOdDrr— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) October 6, 2025
-
أخبار متعلقة
-
تأخير مشروع الحديقة المقامة حول مقام الإمام عبدالرحمن بن عوف بسبب الآثار
-
الصناعة والتجارة : سلامة وجودة الطحين في المخابز خط احمر
-
بعد المناشدة عبر برنامج الوكيل .. سائق أمين يرسم فرحة لا تُنسى
-
غش زيت الزيتون!
-
آيباد فُقد داخل سيارة تكسي في عمّان – مناشدة للمساعدة
-
نائب رئيس جامعة آل البيت يوضح بشأن شكوى حول رسوم التسجيل بعد النقل من الجامعات
-
شكوى من مواطن في مجمع جرش حول تكرار إلقاء النفايات في المكان
-
مواطن يعرض تصميم شادر قلابات معتمد ومرخص من إدارة السير